Uuden vuoden lupaukset törmäävät ruuhkavuosiin Anna Ritvosen Perhesuhteita-kolumnissa: ”Olen edelleen sama hieman väsynyt, ruuhkavuosia elävä, fyysisesti raskasta työtä tekevä, seitsemän lapsen äiti”
Uusi vuosi, vanhat kujeet
Uudenvuoden juhlinnan hetket täyttyvät lupauksista, ennustuksista, nakeista ja perunasalaatista; hurjimmilla juhlapöydästä löytyy vielä joululta jääneet lanttulaatikon rippeet joukosta. Tähtisädetikkuja, kissanpieruja.
Juhlinnan jälkeen onkin vuorossa karkkilakko, tipaton, salikortti ja kyykkyhaaste.