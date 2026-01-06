Ihmiset

Uuden vuoden lupaukset törmäävät ruuhkavuosiin Anna Ritvosen Perhesuhteita-kolumnissa: ”Olen edelleen sama hieman väsynyt, ruuhkavuosia elävä, fyysisesti raskasta työtä tekevä, seitsemän lapsen äiti”

Uusi vuosi, vanhat kujeet

Kuva: Anna Ritvonen
Anna Ritvonen
Kalajokilaakso

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Uudenvuoden juhlinnan hetket täyttyvät lupauksista, ennustuksista, nakeista ja perunasalaatista; hurjimmilla juhlapöydästä löytyy vielä joululta jääneet lanttulaatikon rippeet joukosta. Tähtisädetikkuja, kissanpieruja.

Juhlinnan jälkeen onkin vuorossa karkkilakko, tipaton, salikortti ja kyykkyhaaste.

Kommentoi  (0) Ilmoita asiavirheestä