"Sitä samaa elämää se oli ennenkin" – Kun Kati Pehkonen sukelsi lehtiarkistoihin syntyi kirja paikallishistoriasta – Kuuntele sanaselitykset ja keskustelu uhallajävijöistä, hännystämisestä ja paikallisista persoonista

Kati Pehkonen julkaisi viime vuoden lopulla kirjan kahlattuuan läpi valtavan määrän vanhoja sanomalehtiä. Ne kertovat hänestä paljon siitä, millaista ennen on ollut, miten on asuttu ja miksi asiat ovat muotoutuneet sellaisiksi kuin ne tänä päivänä ovat. Pehkonen toivoo, että kirja päätyisi jakamaan tietoa niin vanhoja kuin uusiakin ylivieskalaisia.

Jenni Kankaanpää Kalajokilaakso

Sata vuotta sitten julkaistut sanomalehdet ja niiden artikkelit vievät mennessään. Arkistoihin uppoutunut museosihteeri ja kirjailija Kati Pehkonen tietää sen varmasti. Hän on vasta kahlannut läpi Ylivieskan historiaa, joka on painettu talteen vanhojen lehtien sivuille. Ne ovat täynnä tarinoita.

