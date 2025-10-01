Paikallisuutiset

Pohteen aluehallitus kokoontui – Hyvinvointialue yhtenäistää liikkumisen tuen asiakasmaksut marraskuusta alkaen

Aluehallituksen kokouksessa katsottiin myös taloutta, joka on elokuun jälkeen vielä ylijäämäinen.

Pohteen aluehallitus kokoontui tiistaina päättämään muun muassa liikkumisen tuista. Kuva: Arkistokuva/Jukka Lehojärvi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohteen aluehallitus kokoontui tiistaina 30. syyskuuta. Pohde ottaa marraskuun alusta käyttöön uudet liikkumisen tuen asiakasmaksut. Muutoksella pyritään yhtenäistämään käytäntöjä koko alueella.

Oulun seudulla liikkumisen tuen taksimatkoista peritään jatkossa Oulun

