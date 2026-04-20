Paikallinen raudanluja osaaminen kantaa Suomen pisintä siltaa – Kruunuvuoren silta avattiin viikonloppuna

Valtakunnan mediat uutisoivat lauantaina, kuinka valtava väkijoukko juhlisti lauantaina kevyelle liikenteelle avautunutta Kruunuvuorensiltaa. Maamerkki liittyy myös Kalajokilaakson alueeseen vahvasti.

Kruunuvuorensilta avattiin kevyelle liikenteelle viikonloppuna. Nordec toimitti siltoihin kaikki kantavat teräsrakenteet, kuten siltojen teräksiset pääkannatinpalkit ja kuvassa näkyvän keskipylonin teräsrakenteisen osuuden, johon vinoköydet on kiinnitetty. Kuva: Jarno Haanpuro
Helsingin uusi 1,2 kilometrin mittainen maamerkki on myös Kalajokilaakson alueelle paikallisen osaamisen taidonnäyte. Nordec Oy:n tehtaallakin syntyneen sillan odotetaan seisovan paikallaan jopa seuraavat kaksi vuosisataa.

Hankkeen suurin aliurakoitsija on ollut Nordec Oy, vastaten koko massiivisen t

