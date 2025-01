Paikallisuutiset

Oulaskangasta puolustava kansalaisaloite on aiheuttanut vääntöä kulisseissa ‒ ”Kyyneleetkin ovat tulleet silmään”

Antti Savela Kalajokilaakso

Oulaskankaan päivystyksen säilyttämisen puolesta osoitettiin mieltä joulukuussa. Parhaillaan kerätään kansalaisaloitteeseen nimiä eduskunnalle luovutettavaksi. Kuva: Anne Mattila

Oulaskankaan sairaalan perusterveydenhuollon ympärivuorokautista päivystystä puolustava kansalaisaloite on aiheuttanut kulisseissa monenlaista vääntöä. Poliittiset intohimot näyttävät hidastavan asian etenemistä.

– Kyllä tämän asian kanssa ovat kyyneleetkin tulleet silmään. Näytää siltä, että väärinymmärrystä on liikkeessä ja paljonkin. En tiedä onko se tahallista vai tietämättömyyttä. Mutta harmittaa, kun asia on yhteinen ja tarkoitus vain hyvä, kansalaisaloitteen yksi alullepanijoista, kätilö ja sairaanhoitaja Marjo Kontinaho Oulaskankaan yhteispäivystyksestä kertoo.

Kontinahon mukaan heti kansalaisaloitteen julkaisun jälkeen välittyi sosiaalisessa mediassa kommentointia, jonka mukaan aloitteen taakse olisi valittu henkilöt puoluepoliittisista syistä.

– Näin ei tietenkään ollut tarkoitus. Kansalaisaloitteeseen pitää olla vähintään viisi yhteyshenkilöä, ja me saatiin kokoon kahdeksan. Heitä ei yhdistä poliittiset intressit vaan vain se, että he ovat olleet tässä taistossa pitkään mukana ja siksi heihin luotettiin. Haluamme vain säilyttää päivystyksen, miten kukakin pärjää politiikassa, on toinen juttu.

– Olisimme halunneet yhteyshenkilöiksi useamman, mutta aloitteen asiasisällön muokkaaminen jo kahdeksan henkilön kesken oli aikaa vievää ja työlästä. Aloitteen teksti kävi myös ennen julkaisua arvioitavana Pohteen viranhaltijoilla ja sai heiltä hyväksynnän, Kontinaho kertoo.

– Sitäkin kritisoitiin, että miksi lähdettiin puolustamaan vain Oulaskangasta eikä otettu aloitteeseen mukaan muita pieniä sairaaloita ja niiden päivystyksiä. Tähän päädyttiin siksi, että Varkaudessa ja Iisalmessa vastaavanlaiset aloitteet on jo jätetty syksyllä ja katsoimme, että laaja yhteisaloite ei ehkä menesty hyvin, kun ei se onnistunut muuttamaan lainsäädäntöäkään, Kontinaho kertoo.

Nyt kun kansalaisaloitteen nimien keruu on päässyt vauhtiin ja saavuttamassa jo 28000 nimen rajaa, toiminta on Kontinahon mukaan yhdistynyt ja linja selkeytynyt.

– Nyt näyttää taas paremmalta, Kontinaho kertoo ja toivoo, että mahdollisimman laajat piirit tukisivat Oulaskankaan perusterveydenhuollon päivystystä ja sen tarpeellisuutta.

Aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Tölli (kesk.) kertoo, että hän oli yksi heistä, jotka olisivat toivoneet kaikkien pienten sairaaloiden yhteisaloitetta, sillä ongelmatkin ovat yhteiset. Silti hän korostaa, että Oulaskankaan päivystyksen säilyttämistä tuettiin Pohteen aluehallituksessa ja -valtuustossa yksimielisesti.

– Sekin pitää muistaa, että HUS on saanut päättää yhteispäivystyksien määrästä itsenäisesti. Miksi samanlaista oikeutta ei voida antaa muille hyvinvointialueille? hän kysyy ja korostaa, että Oulaskankaan puolustaminen on yhteinen asia eikä siihen saa sekoittaa puoluepoliittisia intressejä.

Varsinaisiin poliittisiin laineisiin Tölli ei ota kantaa.

Oulaskankaan kansalaisaloitteen yhdyshenkilöitä ovat: Marjo Kontiaho, kätilö ja sairaanhoitaja, Oulainen, Jonna Hietajärvi, sairaanhoitaja Oulainen, Herkko Sikkilä, Oulaisten yhteispäivystyksen pitkäaikainen lääkäri, Oulu, Tarja Laakkonen, vartija Ylivieska, entinen perussuomalaisten paikallisosaston pj, Marjut Suviaro, opettaja, Oulaisten kaupunginhallituksen pj. (kesk.), Kai Pajala, Pohteen aluevaltuuston pj. (kesk.), Pekka Simonen, Pohteen aluevaltuuston varapj, (kok.) ja Mikko Korkeakoski, poliisi, aluevaltuutettu (kok.).