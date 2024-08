Ihmiset

”On se tosi kiva tyttären kanssa yhdessä esiintyä” - Anu ja Fanni Jämsä keikkailevat duona, katso video

Senni Laitila Kalajokilaakso

Äiti ja tytär Anu ja Fanni Jämsä nauttivat esiintymisestä yhdessä. - On täyteläisemmän kuuloista kun kaksi ääntä laulaa, Anu sanoo. Kuva: Senni Laitila

Ylivieskalaisten Anu ja Fanni Jämsän laulamista on voinut kuulla tänä kesänä monissa tapahtumissa. Äiti ja tytär keikkailevat duona. Tänä kesänä keikkoja on ollut muun muassa ravintola Lokkilinnassa Kalajoella, Sievin Muttibileissä sekä Alavieskan katutansseissa. Perjantaina 9.8. taas on tulossa kei