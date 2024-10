Kolumnit

”Ollaan hyvän puolella”, kirjoittaa Kristiina Parkkila kolumnissaan

Kristiina Parkkila Kalajokilaakso

Kristiina Parkkila

Minulla on työpöydälläni pieni punainen muistikirja, jonka kannessa lukee ”La vie est belle” – elämä on kaunis. Vaatekomerossani roikkuu pusero, jonka etumuksessa on printattuna ”merci” - kiitos.

Vaan juuri tänään ajattelen; miten falskia! Ei elämä ole kaunis. Elämä on julma ja epäoikeudenmukainen, t