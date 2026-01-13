Paikallisuutiset

Ojakylän koulun lakkauttaminen etenee valmisteluun – Äänestyksessä voittaneen lisäyksen myötä tehdään vielä laskelmia

Ylivieskan kaupunginhallitus päätti maanantaina käynnistää Ojakylän koulun lakkauttamisprosessin. Päätös ei tälläkään kertaa syntynyt ilman keskustelua ja äänestämistä.

Suunnitelmissa on, että Ojakylän koulun toiminta päättyisi 1. elokuuta 2027 alkaen. Kuvituskuva: Ojakylän koulun kyläillassa pyrittiin vaikuttamaan koulun säilymiseen, kun kaupunginvaltuutetut tutustuiat koulutiloihin. Sen lisäksi kyläläiset kokoontuivat pelaamaan frisbeegolfia ja mutustelemaan makkaraa. Kuva: Pirjo Kunelius

Jenni Kankaanpää Kalajokilaakso

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Ojakylän koulun lakkauttamista käsiteltiin maanantaina Ylivieskan kaupunginhallituksen kokouksessa. Suunnitelmissa on, että koulun toiminta päättyisi 1. elokuuta 2027 alkaen.

Asia herätti keskustelua ja keskustelun aikana tehtiin muutosesityksiä. Yhdestä muutosesityksestä päädyttiin äänestämään. Ääne