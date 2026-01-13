Paikallisuutiset
Ojakylän koulun lakkauttaminen etenee valmisteluun – Äänestyksessä voittaneen lisäyksen myötä tehdään vielä laskelmia
Ylivieskan kaupunginhallitus päätti maanantaina käynnistää Ojakylän koulun lakkauttamisprosessin. Päätös ei tälläkään kertaa syntynyt ilman keskustelua ja äänestämistä.
Ojakylän koulun lakkauttamista käsiteltiin maanantaina Ylivieskan kaupunginhallituksen kokouksessa. Suunnitelmissa on, että koulun toiminta päättyisi 1. elokuuta 2027 alkaen.
Asia herätti keskustelua ja keskustelun aikana tehtiin muutosesityksiä. Yhdestä muutosesityksestä päädyttiin äänestämään. Ääne