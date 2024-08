Kolumnit

”Muutama idioottimainen koneurho voi pilata koko homman”, pakinoi P. Veitsi ajankohtaisesta raakkuaiheesta

Antti Autio Kalajokilaakso

Kovin monella ei ollut ennen viime viikkoa mitään käsitystä, mikä on raakku. Nyt on. Raakun toinen nimi, jokihelmisimpukka, on jo huomattavasti kuvaavampi. Paitsi pitsantäytteenä, simpukalla on merkittävä tehtävä luonnossamme. Pitsoissa tosin käytetään viljeltyjä sinisimpukoita.

Raakku on merkillinen