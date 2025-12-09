Paikallisuutiset

Mari ja Tero Heikkilän tila sai Alavieskan vuoden maatalousyrittäjäpalkinnon

Mari ja Tero Heikkilän tilalla on keskitytty emolehmiin ja pihvivasikoiden kasvatukseen. Kähtävällä sijaitsevalla tilalla harjoitetaan viljelyä.

Heikkilöiden maatila oli aluksi maitotila. Nykyisin tilalla on keskitytty emolehmiin ja pihvivasikoiden kasvatukseen. Tilalla harjoitetaan myös viljelyä. Kuvituskuva. Kuva: Jenni Kankaanpää
Kalajokilaakso

Alavieskan vuoden 2025 maatalousyrittäjäpalkinto myönnettiin Mari ja Tero Heikkilän tilalle Kähtävän kylältä. Heikkilät ostivat tilan Teron vanhemmilta vuonna 2001 ja ovat kehittäneet tuotantoa määrätietoisesti.

Maatalousyrittäjäpalkinnon saajat olivat luovutushetkellä reissussa, eivätkä siksi päässe

