Muualta Hillasta: Villasukkakävelyssä läsnäolo syntyy jalkojen kautta – Toimittaja testasi pureeko pakkanen Kärkkäisen verkkokaupasta lähtee joulun alla jopa 10 000 pakettia päivässä – Katso video: Ylivieskassa on jalkapallokentän kokoinen logistiikkakeskus, jossa työskentelee 80 robottia TALVITARJOUS ❄️ Tilaa tästä » Anna lahja, joka avataan aina uudelleen ❤ Kalajokilaakson lahjatilaus » Ihmiset Lukijan kuva: Lucia toi valoa pimeään ja lämpöä kylmään Kalajokilaakso La 20.12.2025 klo 8:00 0 MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy Lucian päivää vietetään vuosittain 13.12. Kuva on Katajan koulun Lucia-juhlasta Suvannon kappelilta Lucian päivän aattona. Kuva: Marja Niemelä Ihmiset Lukijan kuva Ihmiset ja elämä Koulut Sää Peruskoulut ja lukiot Juhla- ja vapaapäivät Kommentoi (0) Ilmoita asiavirheestä Mistä kahvipöydissä juuri nyt puhutaan? Maksuton uutiskirjeemme paketoi sinulle viikoittain Kalajokilaakson alueen kiinnostavimpia uutisia ja ilmiöitä Kiitos tilaamisesta! Lue myös Uusi kauppias ja kauppakin muuttaa ilmettään: K-market Mustikan laajennus käyntiin Ylivieskassa Paikallisuutiset 19.12. Puusta syntyy uniikkeja teoksia Teemu Hakalahden verstaalla - ”En oikeastaan tunne ketään, jolla olisi vastaavanlaisia projekteja” Ihmiset 19.12. Opinnot päätökseen – Tässä ovat syksyn ammattiin valmistuneet Ylivieskasta, Alavieskasta ja Sievistä Ajankohtaista 18.12. | Päivitetty 18.12. Kolmen kunnan alueelle sijoittuvan Verkasalon tuulivoimapuiston kaava lainvoimaiseksi Paikallisuutiset 18.12. Ylivieskaan uudelle puistolle, partiomajalle ja keskusta-alueen kohentamiseen Leader-tukea Paikallisuutiset 18.12. Anne ja Jukka Mattila luovat tunnelmallista jouluvaloa pimeään vuodenaikaan Paikallisuutiset 12:00 Ylivieskan seurakunnan budjetissa kappeleiden kattoremontteja - Merijärven kirkkoremontille hankesuunnittelija Paikallisuutiset 18.12. Leena Löytynoja palaa tekniseksi johtajaksi Ylivieskaan ja haettavaksi aukeaa uusi virka Paikallisuutiset 19.12. ”Hyvä nurkkakuusi löytyy ison männyn vierestä” – Lue metsäasiantuntijan vinkit täydellisen joulukuusen löytämiseen Kulttuuri 19.12. Holtitonta ajoa Nivalassa ja Oulaisissa – Humalaisen kuskin auto kierähti katon kautta ympäri Paikallisuutiset 7:49 Lataa lisää TuoreimmatAnne ja Jukka Mattila luovat tunnelmallista jouluvaloa pimeään vuodenaikaan Paikallisuutiset 12:00 Lukijan kuva: Lucia toi valoa pimeään ja lämpöä kylmään Ihmiset 8:00 Holtitonta ajoa Nivalassa ja Oulaisissa – Humalaisen kuskin auto kierähti katon kautta ympäri Paikallisuutiset 7:49 Puusta syntyy uniikkeja teoksia Teemu Hakalahden verstaalla - ”En oikeastaan tunne ketään, jolla olisi vastaavanlaisia projekteja” Ihmiset 19.12. Leena Löytynoja palaa tekniseksi johtajaksi Ylivieskaan ja haettavaksi aukeaa uusi virka Paikallisuutiset 19.12. Kaupallinen yhteistyöTavoitteena elämäsi kunto 2026?Aloita vuotesi 4-6 kk kestävälläilmaisella treeniohjelmalla Mainos Escape the MatrixParas tapa ostaa autonosia verkosta vuonna 2025 - Teknisen asiantuntijan näkökulma Trodo-palveluun Mainos TrodoTäydellistä joulua! Mainos OSUUSKAUPPA KPOKreatiinin käyttö: Onko siitä hyötyä myös sinulle? Mainos BodylabAsiantuntija kertoo: Tällainen on paras palautusjuoma Mainos Aminopörssi