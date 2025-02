Paikallisuutiset

"Lakon todellinen laajuus selviää vasta keskiviikkoaamuna" – Näin myymälälakko vaikuttaa alueellamme

Viivi Mustiala Kalajokilaakso

Logistiikan lisäksi myös myymälät aloittavat lakon keskiviikkona 19. helmikuuta. Osuuskauppa KPO ei osaa vielä tarkemmin kertoa, vaikuttaako lakko myymälöiden aukioloaikoihin. Kuva: Viivi Mustiala

Kaupan alan neuvottelutilanne on kiristynyt huomattavasti viime viikkoina, kun neuvottelut ovat ajautuneet umpikujaan. Tämän seurauksena alan työntekijät aloittavat kolmen vuorokauden lakon keskiviikkoaamuna 19. helmikuuta. Lakko on osa laajempaa työtaistelutoimien kokonaisuutta, joka on jo heijastu