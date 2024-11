Paikallisuutiset

”Kuinka paljon Ylivieskasta voi kadota, ennen kuin en enää tunnista sitä lainkaan?” - Mirkka Näveri loi näyttelyn unenomaisista lapsuusmaisemista

Pirjo Kunelius Kalajokilaakso

– Lapsuuteni Ylivieska on minulle se kotikaupunkien arkkityyppi, vaikka se onkin olemassa enää valokuvissa, muistoissa ja unissa. Unieni Ylivieskan tunnelma on kutsuva ja tuttu, mutta taustalla on silti jotain salamyhkäistä ja kenties hieman vaarallistakin.

Näin kuvailee Mirkka Näveri tiedotteessaan