50 vuotta sitten: Turkistarhojen eläinkanta jatkuvasti lievässä nousussa

Pirjo Kunelius Kalajokilaakso

Kalajokilaakso uutisoi 50 vuotta sitten, että turkistarhojen eläinkanta on jatkuvassa nousussa, vaikka koetteleekin.

”Turkistarhaus on Kalajokilaaksossa ja varsinkin sen suupuolella jo vankasti paikallistunut elinkeinohaara, joka kuitenkin on aina erikoisen herkkä suhdannevaihtelulle. Minkki on muoti