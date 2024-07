Paikallisuutiset

Terveyskeskukset kiinni juhannusaaton – Näin saat apua Pohteesta

Pirjo Kunelius Kalajokilaakso

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen terveyskeskukset ovat kiinni juhannusaattona.

Digitaalinen sote-keskus ja Omaolo palvelevat sen sijaan koko juhannuksen ajan.

Pohteen tiedote opastaa, että digitaalisen sote-keskuksen chatissa voi keskustella sairaanhoitajan vastaanotolla myös juhannuksena. Tarvittaessa asiakas saa ajan lääkärin tai muun ammattilaisen videovastaanotolle.

Digitaalisesta sote-keskuksesta saa opastusta terveysongelmiin juhannuksenakin. Kuva: Pohde

Digitaalisessa sote-keskuksessa on myös mielenterveys-chat, jossa asiakas voi keskustella psykiatrisen sairaanhoitajan kanssa, saada arvion hoidon tarpeesta ja tarvittaessa ajan videovastaanotolle. Mielenterveys-chat on kiinni kuitenkin juhannusaattona sekä perjantaina 28. kesäkuuta.

Digitaalinen sote-keskus ja mielenterveys-chat ovat avoinna Alavieskan, Haapajärven, Haapaveden, Kärsämäen, Nivalan, Oulaisten, Oulun, Pyhäjoen, Pyhäjärven, Pyhännän, Raahen, Reisjärven, Sievin, Siikajoen ja Ylivieskan asukkaille.

Digitaaliseen sote-keskukseen pääsee chat-ikkunan kautta Pohteen verkkosivuilta.

Asiakkaiden käytössä on verkossa myös Omaolo-palvelun oirearvio, joka on avoinna ympäri vuorokauden. Ohjeet itsehoitoon saa oirekyselyn avulla tai asiakas ohjataan ottamaan yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen.

Terveyskeskukset ovat kiinni juhannusaattona, joka on perjantai. Kun oma terveyskeskus on suljettu, ja on tarve kiireelliselle hoidolle, eikä asia voi odottaa seuraavaan arkipäivään, tulee aina ensin soittaa maksuttomaan Päivystysavun numeroon 116 117 ennen päivystykseen hakeutumista. Päivystysapu arvioi asiakkaan tilanteen ja ohjaa tarvittaessa eteenpäin.

Päivystyksessä hoidetaan vain välitöntä hoitoa vaativia sairauksia ja vammoja, joiden hoitaminen ei voi odottaa seuraavaan arkipäivään.

Hätätilanteissa soitetaan aina numeroon 112.