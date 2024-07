Paikallisuutiset

Ohjelmalliset kesälauantait käyntiin Puuhkalassa - Näyttelyssä Kipsi-Aarnen lautasetkin

Pirjo Kunelius Kalajokilaakso

Ylivieskan Puuhkalan museolla on lampaiden lisäksi myös kaksi uutta näyttelyä kesän ajan.

Museon päärakennuksessa eli Järvelän talon kamarissa on Koristelautasten kirjoa -näyttely, joka on koottu Hannu Nikulan kokoelmasta. Mukana on muun muassa sodan aikana puhdetöinä tehtyjä lautasia.

Ylivieskalaisen Aarne ”Kipsi-Aarne” Raudasojan kipsistä tehtyjä koristelautasia on esillä myös Puuhkalan kesänäyttelyssä. Kuva: Pirjo Kunelius

Kaksi vitriiniä