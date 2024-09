Paikallisuutiset

Maijun koira katosi maanantaina maastoon Ylivieskassa – Apua etsintöihin kaivataan edelleen

Jenni Kankaanpää Kalajokilaakso

Kuvan koira katosi valjaat ja liina päällä maanantaina Ylivieskassa.

Maiju Vilppola lähti koiransa kanssa maanantaina Salon tuvalta Ylivieskasta Salon luontopolulle, kun ennen ensimmäistä laavua koira lähti ilmeisesti jonkin hajun perään.

– Se sai jonkin vainun ja sitten kuului vähän oksien katkeilua. Voi olla, että siitä lähti joku isompi kuten hirvi, hän kertoo puhelimitse paikan päältä.

– Näin pitkä aika kadoksissa ei ole sen tapaista.

Vilppola on ollut etsinnöissä maanantaista asti aamusta iltaan. Haastatteluhetkellä hän istuu jo autossa, sillä voimat alkavat olla loppu.

– On ollut kyllä rankka ajanjakso tämä viikko. Eilen lopetettiin etsinnät puolilta öin. Taskulamppujen kanssa etsittiin yhteentoista asti ja drone lämpökameralla oli kahteentoista asti.

Vilppolan mukaan kamerasta näki selkeästi liikkuvia kohteita, kuten jäniksiä. Koiraa ei kuitenkaan vielä senkään avulla löydetty, joten etsinnät jatkuvat myös tulevina päivinä.

Tuoreimpana havaintona maastosta löytyi lauantai-iltana puoli kuuden aikaan jonkinlaista pohjavillaa. Siksi etsijäkoira on menossa vielä tänään paikalle, vaikka pimeä painaa jälleen päälle.

Isona huolenaiheena on koko ajan ollut, että koira on jäänyt jumiin jonnekin. Sillä oli kadotessaan päällä mustat valjaat sekä 10 metriä pitkä liina. Etsijäkoirat ovat jo aikaisemmin merkanneet paikkoja, joissa karkulainen on ollut kiinni eli paikallaan ja missä irti eli liikkunut.

– Sillä on se liina perässä, niin se on voinut välillä juttua ja sitten taas irrota.

– Etsijäkoiria on ollut varmaan kaikkina muina päivinä, paitsi maanantaina ja eilen, Vilppola kertoo koittaen hahmottaa mikä päivä tänään on.

Koiran etsinnöissä apu on tarpeen edelleen. Myös sunnuntaina paikalle on tulossa jälleen etsijäkoirat, mikäli lauantain etsinnät eivät tuota tulosta.

– Toiveessa on, että paikalle tulisi paljon ihmisiä. Jos etsijäkoirat havannoi, niin sitten pääsee sopivassa ketjussa etsimään alueelta.

Sunnuntaina kokoontuminen tapahtuu kello 12 ja 16 Paanusaaren laavulla.

Alueella asuvien ja liikkuvien ihmisten kannattaa tarkastaa ja katsella tien varsia ja ojia karkulaisen varalta.

– Koira on ollut kiinnostunut myös rumpuputkista, ja halunnut aina mennä niihin, joten ne kannattaa tarkastaa. Myös ladot ja niiden aluset tai muut tilat, johon voi päästä kannattaa katsoa.

Vilppola kertoo myös, että maatiloilta lietekaivot ja niitä kiertävät aidat ja verkkojen kunto kannattaa tarkastaa.