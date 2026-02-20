Paikallisuutiset
Lilli Niskanen laittaa kynnet kuntoon Alavieskassa ‒ Kynsiteknikon mukaan alan valvonta kaipaa kehitystä
Alavieskalainen Lilli Niskanen löysi intohimon kynsien tekoon reilu pari vuotta sitten. Ensin omassa kodissaan, sitten kasvavan asiakasjoukon myötä omassa LilynaGlow-studiossaan. Kynsiteknikoksi kouluttautunut Niskanen toivoisi, että kauneushoitoalan valvontaa kehitettäisiin.
Kalajoelta lähtöisin olevan Niskasen innostus kynsien tekemiseen heräsi vuonna 2023, kun hän alkoi laittaa kynsiä siskolleen. Pian hän teki kynsiä kotonaan myös muille. Kysynnän kasvaessa Niskanen alkoi haaveilla omasta kynsistudiosta.
– Menin puolivahingossa sanomaan puolisolleni näistä ajatuksista.