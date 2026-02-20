Paikallisuutiset

Lilli Niskanen laittaa kynnet kuntoon Alavieskassa ‒ Kynsiteknikon mukaan alan valvonta kaipaa kehitystä

Lilli Niskanen toivoo, että kauneudenhoitoalan valvontaa kehitettäisiin paremmaksi. Kuva: Meliina Anias

Alavieskalainen Lilli Niskanen löysi intohimon kynsien tekoon reilu pari vuotta sitten. Ensin omassa kodissaan, sitten kasvavan asiakasjoukon myötä omassa LilynaGlow-studiossaan. Kynsiteknikoksi kouluttautunut Niskanen toivoisi, että kauneushoitoalan valvontaa kehitettäisiin.

Kalajokilaakso

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Kalajoelta lähtöisin olevan Niskasen innostus kynsien tekemiseen heräsi vuonna 2023, kun hän alkoi laittaa kynsiä siskolleen. Pian hän teki kynsiä kotonaan myös muille. Kysynnän kasvaessa Niskanen alkoi haaveilla omasta kynsistudiosta.

– Menin puolivahingossa sanomaan puolisolleni näistä ajatuksista.

Kommentoi  (0) Ilmoita asiavirheestä