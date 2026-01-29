Paikallisuutiset
Kunnanjohtaja Vahteala kommentoi hallinto-oikeuden ratkaisua: ”Ihan rauhallisin mielin tässä tilannetta katsotaan”
Sievin kunnanjohtaja Antti-Jussi Vahtealan mukaan Järvikylän koulun lakkautusasia tuodaan uudelleen päätöksentekoon todennäköisesti maaliskuussa. Vaikka hallinto-oikeus kumosi aiemman lakkautuspäätöksen, koulun ovet pysyvät toistaiseksi kiinni.
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on kumonnut Sievin kunnanvaltuuston marraskuussa 2024 tekemän päätöksen Järvikylän koulun lakkauttamisesta.
Kunnanjohtaja Antti-Jussi Vahteala suhtautuu päätökseen rauhallisesti.
– Ihan rauhallisin mielin tässä tilannetta katsotaan ja sitten aikanaan käsitellään, Vahteal