Kolumni: Yhteistyö supervoima?

Ajatukseni harhailivat supersankareiden kautta supervoimiin. Jokainen meistä on varmasti toivonut jossain kohtaa olevansa supersankari, oman ikäpolven tähtiä ovat olleet muun muassa Teräsmies, Batman ja Jari Litmanen. Mutta onko meillä mahdollisuuksia supervoimiin?

Supervoima, joka minulla tuli mieleen, oli yhteistyö. Kysäisinkin tekoälyltä, että voiko sitä luokitella ihmisten supervoimaksi ja sain vastaukseksi, että ilman muuta. Me ihmiset pystymme toimimaan ryhmässä, toimimaan joustavasti erilaistenkin ihmisten kanssa ja sitoutumaan pitkäaikaisiin suunnitelmiin.

Kun olen nyt jäämässä puheenjohtajan paikalta sivuun, niin olen luonnollisesti pohtinut mennyttä. Ja kyllä se yhdessä tekeminen on ollut se liima, joka minut näissä vastuutehtävissä on pitänyt mukana. Minä pidän ryhmässä toimimisesta, tykkään tavata ja keskustella erilaisten ihmisten kanssa, ja onhan se mukavaa toimia yhdessä yhteisen hyvän eteen.

Tähän haluan kannustaa myös muita, olkaa aktiivisia ja lähtekää toimimaan yhteisen hyvän eteen. On selvää, että omasta ajankäytöstä tulee olla huolellinen, kaikkeen ei voi sanoa kyllä, mutta mitä käteen jää, jos kaikkeen sanoo ei? Minulla on toki ollut päiviä ja viikkoja, kun on tuntunut, että nyt en ehdi ja jaksa tehdä kaikkea mitä minulta odotetaan. Mutta näinä aikoina minua on auttanut se sama supervoima. Yhteistyöllä niin kotona, töissä kuin harrastuksissakin taakka on saatu jaettua ja yli on päästy. Ja väitän, että touhuaminen on opettanut minulle yhtä ja toista. Kaikki eivät tietenkään kuulu yrittäjäjärjestöön, mutta onhan meillä monia järjestöjä ja toimijoita.

Tällä viikolla on mielenkiintoiset vaalit, mutta nyt on käynnissä ehdokkaiden metsästys vaaleihin, joilla on meihin enemmän vaikutusta kuin noilla kaiken palstatilan vievillä Yhdysvaltain presidentinvaaleilla. Ehdokkaita etsitään kunta- ja aluevaaleihin ja toivon, että puolueet löytävät hyviä, yhteistyökykyisiä tyyppejä ehdokkaiksi. Me tarvitsemme aktiivisia kansalaisia monella rintamalla pitämään meitä koskevista asioista huolta. Minä lupaan ääneni yrittäjäystävälliselle ehdokkaalle, sillä ilman yritystä ei missään ole mitään järkeä.

Jälleen pääsen kutsumaan teidät suomalaiseen tapaan torille, nimittäin 15.11. järjestetään perinteinen joulunavaus Kasarmintorilla ja Ylivieskan yrittäjät tarjoaa 1000 lautasta puuroa. Torilla tavataan!

Hautamäen Antti

Puheenjohtaja

Ylivieskan Yrittäjät