Kaupunginjohtajan kynästä: ”Meillä Ylivieskassa on moni asia hyvin, niin alueellisesti kuin valtakunnallisestikin vertailtuna”

Kaupunginjohtajan kynästä -kirjoituksia julkaistaan Ylivieskan kaupungin nettisivujen blogeissa säännöllisen epäsäännöllisesti.

Kohta mennyt vuosi 2024 on ollut Ylivieskan kaupungilla työn täyteinen. Yleinen taloustilanne on haastanut kaikkia kuntia ja kuntakentällä on hyvin vaikeita tilanteita. Ylivieskassa talous on kehittynyt ennustettua hieman paremmin ja tilinpäätöksestä ennakoidaan nollatulosta. Vuosi sitten päätettyjä talouden tasapainottamisen toimenpiteitä on pystytty viemään eteenpäin ja tiukkaa taloudenpitoa on noudatettu.

Vuosi 2024 on ollut toinen hyvinvointialueiden toimintavuosi. Kunnille on ollut uusi tilanne toimia hyvinvointialueiden vuokranantajina ja sidosryhmäkumppaneina huolehtien yhteisten asukkaiden ja asiakkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä ja alueen elinvoimasta. On varmasti lukuisten kuntien yhteinen toivomus, että hyvinvointialueet tunnistaisivat entistä paremmin yhteistyön tärkeyden ja yhteisessä rajapinnassa tehtävän työn merkittävyyden. Kuluvankin vuoden aikana on saanut seurata, miten alueemme sote-palveluverkkoa on ajettu alas hyvinvointialueen päätösten johdosta ja kuntien näkemykset ja edunvalvonta eivät ole juurikaan vaikuttaneet Pohteen päätöksentekoon. Merkittävää palveluvajetta on ollut erityisesti koululaisten lakisääteisessä terveydenhuollossa ja kuntouttavassa työtoiminnassa. On surullista, että alueemme ihmiset joutuvat maksamaan niin kovan hinnan Oulun uuden sairaalan rakentamisesta. Viime päivinä on päätetty eduskunnassa sairaalaverkosta ja Oulaskankaan osalta maan hallituksen esitys ei muuttunut eduskunnassa, vaikka asiasta tiukkaa poliittista vääntöä käytiinkin.

Työ, joka ei ole näkynyt niin paljon julkisuudessa, on TE-palvelujen siirtyminen kuntiin vuoden 2025 alusta. Työtä on tehty koko vuosi todella urakalla ja päämäärätietoisesti, jotta palvelut asiakkaille jatkuisivat katkeamattomina vuoden vaihteessa. Ylivieska, Kalajoki, Nivala -työllisyysalue päätettiin perustaa kuuden kunnan kesken viime helmikuussa ja siitä eteenpäin työ on edennyt todella rivakasti. Uusi kuntien yhteinen työllisyyslautakunta on kokoontunut jo monta kertaa ja käsitellyt työllisyysalueen perustamiseen liittyviä tarpeellisia asioita. Ylivieskan kaupungilla työllisyyspäällikön ja elinvoimajohtajan työajasta merkittävä osa on osoitettu pelkästään muutoksen valmisteluun. Kaikki alkaa olla valmiina, kun uusi vuosi koittaa ja toivotamme tervetulleeksi kaikki uudet työntekijät ja asiakkaat. Valmistelu on tehty erittäin hyvässä yhteistyössä ja hengessä kaikkien mukana olevien kuntien viranhaltijoiden ja päättäjien kesken, iso kiitos tästä! Tämä on hyvä osoitus siitä, miten ketterästi meidän kokoluokan kaupungit pystyvät hoitamaan uusia asioita.

Kuluneena vuonna on haettu lisää säästöjä ja käsitelty kouluverkon sopeuttamista tulevaisuuden oppilasmäärän muutosta silmällä pitäen. Kaikkien kasvun vuosien jälkeen Ylivieskan viranhaltijat ja päättäjät ovat olleet uuden edessä, kun oppilasmäärä onkin kääntynyt laskuun. Tämä näkyy varsin konkreettisesti jo varhaiskasvatuksessa, mutta myös kouluissa, jossa käytännössä peruskouluun tulee aina 100 oppilasta pienempi ikäluokka, kuin peruskoulusta siirtyy pois. Suunnitelmaa tulevaisuuden varalle on lähdetty tekemään hyvissä ajoin ja älykkäästi tulevaan sopeutuen. Talouden tasapaino pitkällä aikavälillä mahdollistaa myös tärkeiden elinvoimainvestointien tekemisen. On hienoa, että vaikka kaikista toimenpiteistä ei yksimielisyyttä ole ollutkaan, niin yksituumaisuutta vastuullisesta taloudenpidosta löytyy. Käsitelty kouluverkkosuunnitelma on kaupungin historiassa suuri asia ja siksi siitä on ollutkin syytä keskustella ja tuoda esiin erilaisia mielipiteitä ja näkökulmia. Jokainen kunta ja kaupunki on ihmisten koti ja kotiseutu. Kunnat järjestävät ihmisten arjen tärkeitä palveluita ja sanoisin jopa, että kunta on monessa asiassa kuntalaisen ”käyttöliittymä” yhteiskuntaan, siksi kuntien ja kaupunkien asiat herättävät tunteita.

Ylivieskan kaupunki on panostanut suurten muutosten äärellä myös henkilöstön työhyvinvointiin erityisesti esihenkilötyön kehittämisen ja tukemisen kautta. Ylivieskan kaupungin henkilöstömäärä on noin 800 henkilöä mukaan lukien määräaikaiset palvelussuhteet ja esihenkilöitä Ylivieskan kaupungilla on 50. Työtä tehdään useissa eri toimipisteissä ja paikkakunnilla. Esihenkilöillä on tärkeä rooli muutoksen läpiviemisessä. Vuoden aikana on myös kehitetty viestintää ja tiedottamista, käyttöön on otettu muun muassa uusi henkilöstön intra-kanava ja henkilöstöstrategia on käsitelty kaupunginvaltuustossa huolellisen valmistelutyön päätteeksi. Muutosten keskellä on oltava ketterä ja tehtävänkuvia joudutaan muuttamaan joskus nopeastikin, mutta on pidettävä huolta siitä, että jokaisella on ihmisen kokoinen työmäärä.

Menossa on useita elinkeinoelämän hankkeita, ja uusia uutisia odotetaan ensi vuonna. Hankkeiden toteutuessa Ylivieskaan kohdistuu liki 200 miljoonan euron edestä investointeja seuraavina vuosina. Hankkeita on valmistelussa poikkeuksellisen paljon ja todella upeaa, että Ylivieska nähdään sopivana paikkana sijoittautua ja tänne halutaan investoida. Pidetään huoli, että Ylivieska on jatkossakin vetovoimainen paikkakunta tämän suhteen. Tämä vaatii elinvoimapalvelujen riittävää resursointia ja sitä, että kaavoitus ja infrasuunnitelmat ovat aina ”askeleen edellä”, ettei niiden puute ole esteenä, kun investoinnille on tilaus. Pelkästään säästämällä Ylivieska ei voi menestyä.

Liikuntakeskuksen investointi on puhututtanut myös vuoden aikana. Fakta kuitenkin on, että liikuntakeskus on yli 50 vuotta vanha ja osin peruskorjaamaton, sen käyttöikä ilman investointeja on tulossa tiensä päähän. Viisautta on varautua ja suunnitella hyvissä ajoin etukäteen, mitä, miten ja missä aikataulussa asioita tehdään. Huolellisen suunnittelun myötä pääsemme tarkentamaan hankkeen sisältöä ja euroja jatkossa. Kuntien tehtävä on edistää asukkaidensa hyvinvointia. Hyvinvointiin kuuluu niin liikuntaa kuin kulttuuriakin, myös osallisuuden edistämistä. Tällä saralla meillä Ylivieskassa on hyvin aktiivista toimintaa.

Vaikeista ajoista ja asioista huolimatta on tärkeää, että huomaamme myös kaikki ne hyvät ja positiiviset asiat, mitä on olemassa ja tulossa. Meillä Ylivieskassa on moni asia hyvin, niin alueellisesti kuin valtakunnallisestikin vertailtuna. Aina näitä asioita ei välttämättä näe läheltä. Investoinnit, väkiluvun kasvu, työpaikkamäärän lisääntyminen ja yritysten määrän kasvu on faktaa. Panostamme kuntakentässä keskimääräistä enemmän koulutuspalveluihin ja vapaa-ajanpalveluihin. Kuntatalous on paremmassa ”terässä” kuin joitakin vuosia takaperin. Ylivieskan asema liikenteen ja logistiikan risteyspaikkana on vahvistunut. Työllisyyden tunnusluvut ovat paremmat kuin maakunnassa keskimäärin. Mutta ennen kaikkea haluan nostaa esille vahvan kolmannen sektorin. Meillä on paljon yhdistyksiä, joilla on suurta joukkoa ylivieskalaisia koskettavaa toimintaa ”vauvasta vaariin”, on vapaaehtoistyötä ja talkoita, kokoontumisia ja tapahtumia, yhteisöllisyyttä. Tämä on sellainen vahvuus, mitä ei kaikkialla ole.

Ylivieskan kaupungin puolesta haluan kiittää kaikkia menneestä vuodesta ja toivotan rauhallista joulun aikaa.

Maria Sorvisto

Kaupunginjohtaja

Ylivieskan kaupunki