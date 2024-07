Paikallisuutiset

Kalajokilaakson ensimmäinen biokaasun tankkauspiste on avattu - Hankkeen takana paikalliset maaseutuyrittäjät

Senni Laitila Kalajokilaakso

Biometaani pumpataan Ojasaaren sikalan viereiseltä laitokselta, kolmen kilometrin päässä tankkauspisteestä. Kuva: Senni Laitila

Ylivieskan Raudaskylälle, Sikabaarin viereen on avattu heinäkuussa biokaasun tankkausasema. Valtatie 27:n varressa oleva tankkausasema on ensimmäinen laatuaan Kalajokilaaksossa. Aiemmin lähin on löytynyt Haapavedeltä.

Hankkeen on tehnyt Ojasaaren Biokaasu Oy, joka on paikallisten maaseutuyrittäjien p