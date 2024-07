Kulttuuri

Kai Lehtinen ohjaa Alavieskassa ilmeikästä farssia: ”Päätin lähteä katsomaan, millaista se maailma on täällä”

Senni Laitila Kalajokilaakso

Kai Lehtinen asettui kesäksi Alavieskaan ohjaamaan kesäteatteria. Väinö-koira kulkee ohjaajan matkassa. Kuva: Senni Laitila

Alavieskan Linnakallion kesäteatteriin on saatu tänä kesänä tunnettu nimi ohjaajaksi. Teatteriyhdistys Valon tuottama Tuplakupla-näytelmä on Kai Lehtisen ohjaama. Ensi-ilta on 5.7. Linnakallion Vihreällä Valolla.

Kai Lehtinen on näyttelijä ja ohjaaja, joka on tullut tunnetuksi esimerkiksi pääroolista