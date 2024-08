Mielipiteet

Jatkuvan oppimisen mahdollisuudet pitää turvata, vaatii Oulun kauppakamarin Mari Viirelä mielipidekirjoituksessaan

Mari Viirelä Kalajokilaakso

Elinkeinoelämän näkökulmasta julkituotu esitys vaatii hienosäätöä, kirjoittaa Mari Viirelä. Kuva: Inka Hurskainen

Hallitus valmistelee lainsäädäntöä ammatillisen koulutuksen toiminnanohjauksen kokeilusta.

Kokeilun tavoitteena on kehittää säätelyä, jonka piirissä on mm. ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmä ja sen yksinkertaistaminen. Kokeilu alkaisi vuoden 2026 alussa ja suunniteltu kesto on vuoden 2033 l