Hamarin uimarannalla ja Kekajärvellä tappavan myrkyllistä kasvia - Kaupunki antoi toimintaohjeet: Älä koske! - Katso kuvat ja tuntomerkit täältä

Ylivieskan kaupunki tiedotti, että Hamarin uimarannalla ja Kekajärvellä on havaittu myrkkykeisokasvia. Myrkkykeison kaikki osat ovat myrkyllisiä.

Myös Ruokavirasto muistutti torstaina myrkkykeison (Cicuta virosa) vaarallisuudesta.

– Mikäli hyödynnät luonnonkasveja elintarvikkeena, esimerkiksi yrtteinä tai kasvatat niitä puutarhassasi, ole aina varma mitä lajeja käytät hyödyksi. Myrkkykeiso on tappavan myrkyllinen kasvi, jota tavataan kosteilla paikoilla kautta Suomen, Ruokavirasto toteaa tiedotteessaan.

Myrkkykeiso Kekajärven laiturin kupeessa. Kasvi on tappavan myrkyllinen, joten siihen ei pidä koskea. Jos kasvia vioittaa, niin se voi levittää myrkkyä rannalle ja veteen. Kuva: Ylivieskan kaupunki

Myrkkykeiso on yleinen kasvi Suomessa, jonka kasvupaikkoina ovat tyypillisesti matalat rantavedet tai vesirajat rehevissä vesistöissä.

Ylivieskan kaupunki tiedottaa, että ihmisten ja kotieläinten ei tule koskea, syödä tai katkaista mitään kasvin osia. Häiritsemättä kasvi ei aiheuta vaaraa uimavedelle tai uimareille.

Hamariin ja Kekalle kaupunki on vienyt myös opastetaulut, jossa myrkyllisestä kasvista varoitetaan.

Myrkkykeison voi helposti sekoittaa myös muihin sukulaiskasveihin. Tästä syystä Ruokavirastokin jakoi varoituksen torstaina. Kuva: Ylivieskan kaupunki

Kaupunki on merkinnyt uimarannoilla myrkkykeisokasvustot, mutta niitä esiintyy myös muualla rantaviivalla.

Terveysinsinööri Julius Pitkänen Ylivieskan ympäristöterveydenhuollosta kertoo, että myrkyllistä kasvia on Hamarin uimarannan tuntumassa pari yksilöä sekä ala- että yläjuoksun suuntaan.

– Yläjuoksun puolella myrkkykeisoa on myös hiekka-alueella. Kekalla tilanne on pahempi, siellä on runsaampia kasvustoja ja laiturin vierestäkin löytyy myrkkykeiso.

Kaupunki poistaa kasvit vasta uintikauden päättyessä.

Pitkänen toteaa, että näin toimitaan siksi, että kasvia poistettaessa on riski, että sen sisältämää myrkkyä pääsee uimaveteen.

Myrkkykeison kaikki osat sisältävät kikutoksiinia, joka on ihmisille, kotieläimille sekä karjalle vaarallista.

Rikkoutuessaan, kuten poistamistoimenpiteiden aikana, kasvi voi mahdollisesti erittää myrkkyä ympäristöönsä eli rannoille ja uimaveteen.

Myrkkykeison poistaminen rannoilta on hyvin haastavaa, sillä pienenkin juurakonpalan jäädessä maahan on mahdollista, että kasvi kasvaa jälleen uudelleen.

Kasvin poistamisessa keinoina ovat ainoastaan juurakon tukahduttaminen tai sen täydellinen kaivaminen pois maasta.