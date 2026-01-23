Paikallisuutiset

Hallinto-oikeus kumosi Järvikylän koulua koskevan lakkautuspäätöksen – Asia Sievin kunnanhallituksen pöydällä maanantaina

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on kumonnut Sievin kunnanvaltuuston marraskuussa 2024 tekemän päätöksen Järvikylän koulun lakkauttamisesta. Torstaina 22. tammikuuta 2026 antamassaan ratkaisussa oikeus katsoo, että päätös syntyi virheellisessä järjestyksessä.

Järvikylän koulu suljettiin elokuussa 2025. Marraskuussa 2024 tehty sulkemispäätös on kumottu Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa, koska päätös on sen mukaan syntynyt virheellisessä järjestyksessä. Kuva: Pirjo Kunelius
Kalajokilaakso

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on kumonnut Sievin kunnanvaltuuston päätöksen, jolla koulu määrättiin lakkautettavaksi ja oppilaat siirrettäväksi Lauri Haikolan kouluun elokuusta 2025 alkaen. Oikeuden mukaan päätöksentekoprosessissa tapahtui menettelyvirhe, joka on voinut vaikuttaa asian käsittelyyn

