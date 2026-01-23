Paikallisuutiset
Hallinto-oikeus kumosi Järvikylän koulua koskevan lakkautuspäätöksen – Asia Sievin kunnanhallituksen pöydällä maanantaina
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on kumonnut Sievin kunnanvaltuuston marraskuussa 2024 tekemän päätöksen Järvikylän koulun lakkauttamisesta. Torstaina 22. tammikuuta 2026 antamassaan ratkaisussa oikeus katsoo, että päätös syntyi virheellisessä järjestyksessä.
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on kumonnut Sievin kunnanvaltuuston päätöksen, jolla koulu määrättiin lakkautettavaksi ja oppilaat siirrettäväksi Lauri Haikolan kouluun elokuusta 2025 alkaen. Oikeuden mukaan päätöksentekoprosessissa tapahtui menettelyvirhe, joka on voinut vaikuttaa asian käsittelyyn