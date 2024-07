Kulttuuri

Alavieskan Linnakalliolla starttaa vauhdikas farssi Tuplakupla - ”Lippuvarauksia on tullut jo mukavasti”

Senni Laitila Kalajokilaakso

Juhani Löfbacka on perustanut teatteri Valon Jarkko Pinolan kanssa. Kuva: Senni Laitila

Teatteri Valo esittää tänä kesänä Tuplakupla-näytelmän Linnakallion Vihreä valo -lavalla Alavieskassa. Näytelmä on Kai Lehtisen ohjaama. Kyseessä on vauhdikas farssi, joka seuraa päähenkilö Harrietin ihmissuhdekiemuroita. Ensi-ilta on 5.7. ja esityksiä on 11.8. asti. Yhteensä esityksiä on 18.

Harriet