Sievin Sorvi-Pojat pääsi miettimään, miten sorvataan Pentikin pupulle korvat: "Meillä on intohimo löytää sorvauksen kautta ratkaisu puun käyttöön"

Sorvaamalla pystytään valmistamaan muutakin kuin pyöreitä muotoja. Tästä esimerkkinä ovat Sievissä sorvatut puput, jotka pääsevät luomaan pääsiäisen tunnelmaa koteihin tänä vuonna. Keramiikka- ja sisustustavaroista tunnettu Pentik kiinnostui Sorvi-Poikien osaamisesta ja yritys kysyi, onnistuisiko pupun sorvaaminen.

Yhteistyön aloittaminen Pentikin kanssa oli toimitusjohtaja Antti Konttilalle mieluisa tilaus.

– Meillä on halu tehdä mahdollisimman moni asia puusta. Meille on intohimo löytää sorvauksen kautta ratkaisu puun käyttöön, Konttila sanoo.

Pupunen on noin 15 senttiä korkea ajaton puukoriste.

– Pentik otti meidät mukaan ideoimaan pupun tuotantotapaa. Meiltä kysyttiin, olisiko ideoita, miten tehtäisiin pupulle korvat, Konttila kertoo.

Pääsiäismalliston Pupuset ovat väriltään sitruunankeltaisia. Pentik

Yrityksen sorvaustaidosta kertoo se, että pupu on korvineen sorvattu yhdestä kappaleesta. Pyöreä häntä on sorvattu erikseen ja liimattu kiinni.

– Tällaisesta tekemisestä me tykätään. Jos asiakkaalla ei ole ihan valmis tuote mielessä, pystymme vaikuttamaan tuotantoon.

Lopputuloksena on hyvä esteettinen muoto sekä tehokkaasti ja järkevästi valmistettu design-tuote. Sievissä niitä pystytään tekemän sarjatuotantona isoja sarjoja.

Sorvi-Pojille on jo tullut hyvää palautetta pupun pelkistetystä muodosta.

– Meillä on luottamus siihen, että ihmiset tykästyvät pupusiin ja että saamme tehdä niitä myös seuraavaksi pääsiäiseksi, Konttila sanoo.

Sorvi-Pojat on yli 50 vuotta vanha perheyritys, jonka Antti ja Tiina Konttila ostivat vuonna 2021. Yritys hakee tasaista kasvua, ja työntekijöitä palkataan lisää sen mukaan. Tänä vuonna yritykseen palkattiin kuudes työntekijä, kun Konttiloiden ostaessa yrityksen työntekijöitä oli kolme.

Tänä vuonna yritys investoi uuteen maalauslinjaan, joka on jo tilattu. Maalauslinja otetaan käyttöön ensi vuoden alusta, ja se palvelee sekä huonekalu- että design-asiakkaita.

Puusta tehdyille tuotteille on tällä hetkellä kysyntää. Muun muassa Aarikka on siirtänyt kynttilänjalkojen tuotannon Sieviin Sorvi-Pojille. Myös suomalaisen Quu Designin valaisimien puiset pallot on sorvattu Sievissä.

– Suomalaiset design-yritykset haluavat, että tuotteita valmistetaan Suomessa. Puuta arvostetaan materiaalina, ja se on hyvä asia, Konttila sanoo.

Pentikin Pupuset on sorvattu yhdestä kappaleesta korvia myöten. Pupuja on myös puun värisenä ja valkoisena. Markku Jokela

Pentik pyrkii lisäämään tuotantoa lähialueilla ja Suomessa osana yrityksen brändiuudistusta ja vastuullisuustavoitteita. Yhteistyö Sorvi-Poikien kanssa on osa tätä tavoitetta.

– Olemme lisänneet viime vuosina paljon yhteistyötä kotimaisten valmistajien kanssa oman Posiolla sijaitsevan keramiikkatehtaamme ja kynttiläpajamme lisäksi. Sorvi-Poikien kanssa yhteistyö on alkanut hyvin, sanoo Pentikin ostaja Päivi Åsten.

Sievissä sorvatut Pupuset on suunniteltu Pentikin 2023 pääsiäismallistoa varten. Pupusen pehmeän muodon on suunnitellut Pentikillä pitkään työskennellyt suunnittelija Minna Niskakangas, joka on syntyisin Rautiosta.

– Pupuset ovat toki niin ajattomia, että ne voivat olla esillä kotona ympäri vuoden, Niskakangas sanoo.

Pupusten muoto on ajaton, joten niitä voi pitää esillä muulloinkin kuin pääsiäisenä. Pentik

Koristeiden muoto löytyi Niskakankaan piirrosten pohjalta nopeasti. Mallien työstö Sorvi-Poikien kanssa sujui Niskakankaan mielestä jouhevasti.

– Koristeiden muoto löytyi nopeasti piirrosteni pohjalta. Pientä hienosäätöä tarvittiin muotoon mallien työstövaiheessa. Muun muassa pupujen korvien muotoa hiottiin valmistuskelpoiseksi, Niskakangas kertoo.

Väreiksi valikoitui kolme väriä: valkoinen, keltainen ja luonnollinen puu. Koristeiden pohjassa olevaa Pentikin merkintää varten Sorvi-Pojat investoi uuden lasermerkkauslaitteen.

Pentikin ja Sorvi-Poikien yhteistyö saa jatkoa syksysesongin myynnin alkaessa heinäkuussa. Syksyn ja joulun sesonkeja varten Niskakangas on suunnitellut koivusta sorvattuja kynttilänjalkoja.

Sorvi-Poikien työntekijä Juho Tölli merkitsee Pentikin merkinnän laserlaitteella Pupusten pohjaan. Markku Jokela

Sorvi-Pojat on hyvä oman alansa esimerkki Sievin Teollisuuspuisto Oy:n toimitusjohtajan Ari Mickosin mielestä.

– Onnistuneen sukupolvenvaihdoksen jälkeen yritys investoi voimakkaasti tulevaisuuteen ja kasvuun. Yrityksellä on selkeä visio tulevasta sekä kasvuhaluinen ja kasvukykyinen omistaja, Mickos sanoo.

Kiertomateriaalin käyttö ja ympäristökuormituksen laskeminen ovat tulevaisuuden isoja trendejä. Puutuoteteollisuus, mukaan luettuna puurakentaminen, ovat edelleen nousussa.

– Näihin klustereihin kuuluva teollisuus on niitä tulevaisuuden kasvualoja ja uskoisin niiden lisääntyvän myös Sievissä, Mickos sanoo.

Puutuoteteollisuudella on Sievin tulevaisuuden kannalta isoja mahdollisuuksia.

– Uskon alan kasvavan voimakkaasti seuraavien 5 vuoden aikana alueella ja sen houkuttelevan alan eri toimijoiden sijoittumista Sieviin ja lähialueille.