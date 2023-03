Ylivieskan Taanilan suuri liikekeskushanke ei toteudu toivotulla tavalla – Wasagroup ei löytänyt sopivaa toimijaa alueelle

Ylivieskan suunnitelmat erikoiskaupan suuryksikön saamiseksi Taanilan koulun ja Savontien väliin eivät ole edenneet toivotulla tavalla.

Kaupunginvaltuusto teki helmikuussa 2021 kaksivuotisen aluekehityssopimuksen Taanilan alueesta Wasagroup Oy:n kanssa. Sopimuksen voimassaolon aikana Wasagroupilla on ollut yksinoikeus selvittää alueelle mahdollisesti tulevien hankkeiden toteuttamisedellytyksiä ja markkinoida aluetta.

Ylivieskan teknisten palveluiden lautakunnan tiistain kokouksessa asialistalla on tämän aluekehityssopimuksen päättyminen. Sopimuksen määräaika päättyy 15. huhtikuuta, jonka jälkeen Wasagroupilla olisi vielä käytettävissään puolen vuoden optio työn jatkamiseksi Taanilassa.

– Markkinoita varjostavan epävarman tilanteen vuoksi Wasagroup arvioi, että seuraavat kuusi kuukautta eivät tuo olennaista muutosta tilanteeseen. Tästä syystä Wasagroup ilmoittaa, että se ei tule käyttämään sopimuksen mukaista optiota, toteaa asiaa valmistellut kaupungin tekninen johtaja Leena Löytynoja kokouksen esityslistalla.

Lautakunnan listalla todetaan myös, että hankkeen aikana on toteutettu sovitusti markkinointiprojekti, jossa on ollut useita kymmeniä kontakteja.

– Projektin ajankohta on ollut haastava ensin koronan vuoksi ja sitten epävarmuutta markkinoilla on aiheuttanut Venäjän hyökkäys Ukrainaan. Sopimuskaudella ei ole löydetty sopivaa toimijaa sijoittumaan Taanilan alueelle. Joidenkin kontaktien kanssa jatketaan keskusteluja sijoittumisesta Savariin.

Kaupungin tavoitteena on, että Taanilaan olisi mahdollista saada mahdollisimman monipuolinen kaupan, palveluiden ja työpaikkojen alue. Taanilaan on mahdollista rakentaa 25 000 neliön suuruinen erikoiskaupan suuryksikkö.

Wasagroupin päättyvää projektia on ohjannut kaupunginhallituksen nimeämä ohjausryhmä. Ohjausryhmä on kokoontunut viimeisimmän kerran 24. helmikuuta. Ohjausryhmän kokouksessa on todettu, että hankkeen aikana Taanilan alueelle on toteutettu Wasagroupin alihankkijan toimesta kehittämissuunnitelma, jota voidaan hyödyntää myöhemmin mahdollisen asemakaavoituksen yhteydessä.

