Eduskuntavaaliehdokas Jouni Jussinniemen mukaan energiaa tarvitaan merkittävästi lisää: "Laskun energiakriisistä maksaa viime kädessä suomalainen kuluttaja eli kotitaloudet, pienyritykset, maatilat ja teollisuus"

Energian merkitys modernille yhteiskunnalle suurimpia lähitulevaisuuden kysymyksiä. Saman aikaisesti Euroopassa on käynnissä brutaali, täysin tuomittava Venäjän Ukrainaan aloittama sota. Sota on aiheuttanut Suomessa, Euroopassa ja globaaleilla energiamarkkinoilla muutoksen, jota kukaan ei osannut ennustaa tai arvata. Samalla energian markkinamekanismit Pohjoismaissa ja muualla Euroopassa osoittautuivat toimimattomaksi poikkeusoloissa. Nämä mekanismit tarvitsevat korjaussarjan, jotta energian hintaralli ei toistu.

Myllerryksen takia energia-asiat ovat kaikkien huulilla. Energian hinta on mennyt ns. katosta läpi, mutta onneksi nyt näköpiirissä on parempi tilanne. Vielä syksyllä oli ennustuksia siitä riittääkö Suomessa sähköä kaikille ja siitä, että hinta voi olla aivan tähtitieteellinen verrattuna menneeseen. Jos kovat pakkaset olisivat tammi-helmikuussa toteutuneet, pahoja ongelmia olisikin tullut.

Energian saatavuus ja hinta ovat reilun siirtymän ja ilmastomuutoksen torjumisen kannalta ykkösasioita suomalaisessa politiikassa nyt ja tulevaisuudessa.

Esimerkkisi SSAB Raahe yksinään tarvitsee noin 3 000 megawattitunnin tehon siirtyessään uuteen kivihiilestä tai koksista vapaaseen prosessiin. Samoin kemianteollisuus tarvitsee 2 000 megawattituntia fossiilisista energialähteistä vapautumiseen ja yhteiskunta noin 2 000 megawattituntia lisää, eli vähintään 7 000 megawattituntia tarvitaan lisää energiaa nykyiseen verrattuna. Tässä ei ole kuitenkaan vielä kaikki, sillä varovainen arvio on, että vuotta 2035 energian tarpeemme on kaksinkertaistunut.

On näköpiirissä, että Suomen päivittäisestä ”energiapiirakasta” puuttuu noin puolet. Tästä tehovajeen kasvusta on varoitettu pitkään, asiantuntijoiden mukaan viimeiset 15 vuotta, mutta investoinnit ovat jääneet alalla pahasti jälkeen ja tuottajilla ei ole ollut intressiä investoida. Vasta viime vuosina on ryhdytty toimiin.

Miksi investoinneilla on kiire ja tarve? Tehovajeen hinta tavalliselle kuluttajalle, palveluille, teollisuudelle siis koko yhteiskunnalle on karmaiseva. Esimerkiksi 100 terawattitunnin teho-vaje maksaa 50 euroa megawattitunnilta oletushinnalla 5 miljardiaeuroa vuodessa. Mikäli tuotanto ei kykene vastaamaan kysyntään ja hinta nousee esimerkiksi 200 euron megawattitunnilta, olisi kustannus peräti 20 miljardia euroa vuodessa

Lisäksi absurdeinta tilanteessa on se että, hinnasta hyötyvät ne, jotka ovat aikanaan investoineet voimaloihin, kuten vesi-, ydin ja tuulivoimaan. Ne, jotka siis pystyvät tuottamaan markkinoille sähköä, aiemmin rakennetulla tuotannolla, joiden investoinnit ovat kuoletettu, takovat satumaisia voittoja.

Laskun tästä kaikesta maksavat viime kädessä suomalainen kuluttaja eli kotitaloudet, pienyritykset, maatilat ja teollisuus. Teollisuuden ja kaiken tuotannon kilpailukyky ei ole pelkästään koetuksella, vaan romuttuu. Osan juhliessa ja kaapiessa kermoja kakun päältä.

On siis odotettavissa että, sähkön tuotanto ja kulutus vähintään kaksinkertaistuvat vuoteen 2035 mennessä. Valtiolla tulee olla omistustensa ja suoran ohjaamisen kautta vahva rooli Suomen sähköistämisen uudessa aallossa.

Pohjois-Ruotsissa on jo päätetty lisätä tuotantoa, niin että se tuottaisi kaksi kertaa sen, mitä Suomi pystyy tällä hetkellä tuottamaan pelkästään omiin tarpeisiinsa.

Miksi Ruotsissa investoidaan valtavasti energian tuotantoon ja saatavuuteen? Koska heillä on tulossa noin 100 miljardin euron investoinnit Pohjois-Ruotsiin. Investointien pääpaino on metallurgiaan, akkuklusteriin, vaihtoehtoisissa polttoaineissa. Ruotsissa toteutetaan valtavat vihreän siirtymän investoinnit, koska energiaa on saatavilla ja yhteiskunnat sekä teollisuus ovat syntyneet aina sinne missä energiaa on ollut tarjolla.

Emme saa jäädä hopealle vihreässä siirtymässä. Energia-asiaa on edistettävä kaikin tavoin Suomessa ja omalta osaltani haluan olla energiakeskustelun kärjessä Suomessa.

Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaalla on todettava vahvasti, että meillä voidaan investoida puhtaaseen fossiilivapaaseen, ilmastoystävälliseen teollisuuteen, jolla on kilpailukykyä maailmalla.

Jouni Jussinniemi

Eduskuntavaaliehdokas, Vasemmistoliiton 2. varapuheenjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan liiton valtuuston 1. varapuheenjohtaja

Pyhäjärvi