Kalajokilaakson Facebook villiintyi 4 vuoden takaisesta uutisesta, julkaisua kommentoitu jo 4500 kertaa – Katso uutinen ja somepäivitys tästä

Kalajokilaakson somekanavalla vuosia sitten jaettu uutinen sai loppuviikosta Oulaskankaalla syntyneet ja synnyttäneet kommentoijat jälleen liikkeelle.

Kalajokilaakso kertoi joulukuussa 2018, että Oulaskankaan sairaalassa 47 vuoden aikana syntyneiden lasten kokonaismäärä oli tarkistettu ja lopulliseksi lapsiluvuksi oli saatu 41 800 vauvaa. Kalajokilaakso jakoi uutisen somessa ja kyseli, kuinka monta Oulaskankaalla syntynyttä löytyy Kalajaskan kavereista ja lukijoita haastettiin kertomaan "omat lukunsa".

Nyt julkaisua on kommentoitu jo yli 4500 kertaa ja jaettu 350 kertaa. Facebookin analytiikka kertoo, että julkaisu on tavoittanut vajaat 15 000 ihmistä, joten vielä on matkaa Oulaskankaan lopulliseen lukemaan.

Jos upotus ei näy, katso se tästä

Lue myös:

Oulaskankaan lopullinen vauvaluku on tasan 41 800