"Ihan täyttä järjen köyhyyttä" – Vaaratilanteet tasoristeyksissä nostattivat keskustelua. Myös Kati Saarilammen laulukisaa kommentointiin. Täältä löytyvät viikon valitut somepalat.

Juttumme ovat jälleen herättäneet keskustelua monellakin areenalla. Yksi kommentoitu juttumme liittyi Kalajokilaakson viikon kysymykseen, jossa ihmiset kertoivat kokemuksistaan vaaratilanteista tasoristeyksissä.

Tätä uutista ja siinä ollutta kuvaa kommentoitiin Kalajaskan Facebookissa muun muassa näin:

– Eikös tää oo Ylivieskassa?

– No senpä takia ois hyvä silti aina pysähtyä ja tsekata eikä luottaa sokeasti varoituslaitoksen toimintaan. Toki yhtä sokeasti ajetaan junan eteen jos ylikäytävällä ei ole puomeja eikä varoituslaitosta, mikä on sinänsä ihan täyttä järjen köyhyyttä.

– Eli kyseessä on ollut Hapulin tasoristeys. Kyseisellä ylikäytävällä on huono näkyvyys molempiin suuntiin. Todennäköisesti tuokin tasoristeys korvataan tulevaisuudessa alikululla, kun junien nopeus nousee Iisalmen radalla sähköistystöiden valmistuttua.

– Junien nopeus ei tule merkittävästi nousemaan, koska radan päällysrakenne ei sitä mahdollista. Liikennemäärät nousee kylläkin kun, siinä alkaa liikennöimään myös sähköistetty kalusto.

– Se mikä on ihmisen keksimää niin siihen ei kannata luottaa sokeasti.

– Kuvassa on minun kotitaloni Tornion Kaakamossa. Tuo ylikäytävä on vartioimaton ja siinä on tapahtunut useampi onnettomuus, myös kuolemaan johtanut. Tämä ylikäytävä on poistettavien listalla.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Ylivieskalainen Kati Saarilampi eteni Nelosen suositussa The Voice of Finland -laulukisassa Ääni ratkaisee- ja The Cut-vaiheen läpi kaksintaisteluihin saakka. Lukijat kommentoivat tätä taivalta seuraavaan tapaan:

– Upeat esitykset Katilta, tuo oli jo voitto. Rauhallinen, hillitty ja rento esitys. Huikea olit. Uutta päin vaan, innolla odotellaan.

– Hieno suoritus ja upea ääni!

– Hyvät esitykset kautta linjan. Kiitos Kati!