Kari Ristimäen kausi Centrian rehtorina ja toimitusjohtajana päättyy

Kari Ristimäki on luotsannut Centria-ammattikorkeakoulua viimeiset seitsemän vuotta, tammikuusta 2016 alkaen. Nyt vetovastuu siirtyy Tapio Huttulalle, joka aloittaa uutena toimitusjohtaja-rehtorina 20. maaliskuuta.

Ristimäki siirtyy ensin neuvonantajan rooliin ja myöhemmin keväällä eläkkeelle.

Viimeisinä työpäivinään toimitusjohtaja-rehtorina Ristimäki on tavannut henkilöstöä ja opiskelijoita.

− Saavutuksenani pidän sitä, että onnistuin sanoittamaan Centrian mahdollisuudet ja vahvuudet siten, että Centrian suunta ja tehtävä saatiin selväksi tarinaksi. Saavutus ei ole yksin johtajan vaan oikeastaan koko organisaation. Olemme saaneet kolmena vuonna peräkkäin Great Place to Work -sertifioinnin. Henkilöstömme kuvaama hyvä työilmapiiri oli ja on se tekijä, jonka avulla Centria on saavuttanut tuloksia. Näistä tuloksista minä olen ylpeä, Ristimäki sanoo.

Ristimäen olo on odottava vapaa-ajan lisääntyessä, kun hän loppukevään aikana jää kokonaan pois työelämästä.

− Minulla päättyy Centrian tehtävän jättäessäni monipolvinen, monia eri tehtäviä sisältänyt, mielenkiintoinen työura. Nyt tuntuu, että on aika alkaa vastata vain itsestään ja läheisistä. Katsotaan nyt, jos jokin alkaa golfin ja matkustamisen ohella kiinnostaa.

Centria-ammattikorkeakoulussa on noin 3 900 opiskelijaa ja 320 työntekijää. Liikevaihto vuonna 2021 oli 29 miljoonaa euroa. Centria-ammattikorkeakoulu on tärkeä aluevaikuttaja, joka on historiansa aikana kouluttanut yli 10 000 alansa asiantuntijaa alueelle. Vuosittain valmistuu noin 500 insinööriä, tradenomia, sosionomia, sairaan- ja terveydenhoitajaa, musiikki- ja yhteisöpedagogia, sekä noin 40 ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittanutta.

Juttu perustuu Centrian tiedotteeseen.