"Finaalissa pelattiin tuli persuksien alla" – Keilailun SM-liigan mestarijoukkueessa Ylivieskan ja Kalajoen väriä



Helsingin GB on keilailun miesten SM-liigan mestari. Mestarijoukkueessa on myös kova edustus Kalajokilaaksosta, sillä Teemu Putkisto on lähtöisin Ylivieskasta ja vasta 19-vuotias Jani Soukka Kalajoelta.