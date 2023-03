Nuorisovaltuusto mukana järjestelyissä: Yli tuhat lippua lunastettu loppuunmyydylle KUUMAA-keikalle tänään Ylivieskaan – Nuorten toivelistalla: Lisää kukkarolle sopivia keikkoja ja uusi lukio–kirjasto–monitoimitalo



Korona-aika ehti hyydyttää melkein jo koko Ylivieskan nuorisovaltuuston (Nuva) toiminnan, mutta nyt jälleen on tekemisen meininkiä. Hyvä uutinen on se, että tähän junaan voi vielä hypätä mukaan, kun heittää hakemuksen, sillä kolme paikkaa on mahdollista täyttää kokouksen päätöksellä.