"Mun nokka menee kohti uusia seikkailuja" – Ylivieskalainen Kati Saarilampi lauloi itsensä The Voice of Finlandissa kaksintaisteluihin asti



Ylivieskalainen Kati Saarilampi eteni suositussa The Voice of Finland -laulukisassa Ääni ratkaisee- ja The Cut-vaiheen jälkeen kaksintaisteluihin. Saarilammen taival päättyi lopulta sunnuntai-iltana Nelosella esitetyssä jaksossa.