Otteet kovenevat vaalikentillä, kuka hyötyy? – Ismo Kunelius puntaroi pääkirjoituksessaan ministeri Mika Lintilän tapausta, esille nousee kaksi näkökulmaa

Eduskuntavaalien ennakkoäänestys alkaa kahden viikon päästä ja sen huomaa. Vaalikampanjat alkavat ottaa lisää kierroksia, eikä loanheitoltakaan ole vältytty.

Tällä palstalla olen jo aiemmin todennut näiden vaalien merkityksen Ylivieskalle, sillä tässä vaiheessa ei ole vielä lainkaan varmaa, että kaupungissa on kansanedustaja myös huhtikuun alun vaalien jälleen. Ylivieskalainen kansanedustaja todellakin tarvittaisiin myös nämä vaalit väliin jättäneen Juha Pylvään seuraajaksi.

Halukkuudesta se ei ainakaan jää kiinni. Tässä saumassa pitää heittää vielä pieni korjaus viime viikon pääkirjoitukseen, jossa totesin, että kevään vaaleissa eduskuntaan olisi pyrkimässä peräti seitsemän ylivieskalaista. Yhden ehdokkaan kotipaikkakunta oli kuitenkin merkitty piirissä virheellisesti Ylivieskaksi, joten Ylivieskan kansanedustajaehdokkaiden lukumäärä on kuusi – paljon sekin.

Vaalien läheisyys näkyy muutenkin. Ministeriä ja puoluejohtoa liikkuu nyt näillä kulmilla tiuhaan tahtiin.

Myös poliittinen peli käy entistä kovemmaksi. Tämän on saanut kokea muun muassa Ylivieskassa ja monessa lähipitäjässä tiistaina vaalikiertueella vieraillut elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.). Toholammilta oleva Lintilä on joutunut vaalien kynnyksellä myrskyn silmään alkoholin käyttöön liittyneiden huhujen ja niistä tehtyjen uutisten vuoksi. Eikä siitä ole kovin pitkää aikaa, kun Lintilä oli otsikoissa meemikohun vuoksi.

Viime päivien alkoholijutut palauttivat mieleen takavuosien edustus- ja vaikuttamiskulttuurin, joka oli täysin yleistä myös paikallistasolla. Nykyään sellainen tuntuu enemmänkin tunkkaiselta tuulahdukselta menneisyydestä, johon ei enää ole paluuta.

Toinen Lintilän tapauksesta mieleen noussut ajatus on se, kuinka someaika on muuttanut politiikan entistä raadollisemmaksi ja "julkisista lynkkauksista" on tullut arkipäivää. Se ei ole tietenkään sattumaa, että näitä juttuja on nostettu esille juuri ennen vaaleja, ja nyt lukuisat eri tahot ovat esittäneet omia arvelujaan siitä, kuka puukottaa selkään ja ketä.

Tällainen meno ei tietenkään ole otollista maaperää pyrkimyksille saada ihmiset kiinnostumaan vaikuttamisesta ja mukaan päätöksentekoon. Ei ihme, jos ei houkuttele.

Ismo Kunelius

