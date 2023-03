Yle lähetti verkkosivuillaan suoraa lähetystä Kalajoelta keskustalaisen kansanedustajan Mikko Kinnusen (kesk.) vaalikiertueelta Pohjois-Pohjanmaalta. Toholampinen elinkeinoministeri Mika Lintilä on mukana kiertueella ja hänen odotettiin kommentoivan alkoholikohua Ylen lähetyksessä.

Lintilältä kysyttiin aluksi, miten hän kommentoi ympärillään vellovaa keskustelua.

– Olen kertonut julkisuuteen sen, mitä olen kertonut, eli alkoholi ei ole vaikuttanut millään tavalla työtehtäviini ja en ole kuullut vieläkään keneltäkään sitä, että sen olisi havaittu vaikuttaneen millään tavalla työtehtäviini.

Ylen toimittaja kysyi Lintilältä, onko Lintilä ollut työtehtävissään maistissa.

– En ole ollut. Jos on 24 vuotta eduskunnassa ja yli kuusi vuotta valtioneuvoston jäsenenä ollut, niin sen mittainen ura ei olisi mahdollista, mikäli alkoholi näyttelisi niin suurta ongelmaa.

Eli alkoholiongelmaa ei ole?

– Ei ole, Lintilä sanoi.

Seuraavaksi Ylen toimittaja tiedusteli, millaisia keskusteluja Lintilä on käynyt alkoholiin liittyvistä huhuista puolueen puheenjohtajan Annika Saarikon kanssa.

– Oli ollut huhuja ja puheenjohtaja Saarikko kysyi, onko niissä perää ja totesin, että ei ole.

Miten arvioitte, millaisia vaikutuksia keskusteluilla on omaan uraanne, tiedusteli Ylen toimittaja Lintilältä.

– Sitä on mahdotonta sanoa tällä hetkellä. Kentältä tulee erittäin voimakasta tukea, joka kyllä lämmittää ja haluan kiittää kaikkia, jotka ovat muistaneet viesteillä. Niitä on todella paljon. Se miten tämä vaikuttaa, nähdään tietysti vajaan kuukauden päästä. Kansahan sen ratkaisee äänestyskäyttäytymisellään. Kyllähän tietysti on vähän sellainen tunne itsellä, että luottaako kansa huhuihin, joilla viitataan vuosien takaisiin tapahtumiin ja jotka annetaan nimettömänä vai luotetaanko henkilöihin, jotka nimellään ovat tukeneet minua, kuten Vanhanen, Herlin, Orpo, Saarikko ja niin edelleen. Kyllä tämä aika kovalle tällä hetkellä tuntuu, kyllä nyt miestä lyödään. Täysin selvää on se, että kampanjan tulen vetämään täysillä ja yksi ja ainut tavoite on se, että valtakirja Vaasan vaalipiirissä uusitaan.

Ylen toimittaja kysyi seuraavaksi, mistä Lintilä itse arvelee kohun saaneen alkunsa.

– En halua arvailla, mistä on saanut alkunsa. Jokainen nyt ymmärtää, että ei tämä sattumaa ole, että alle kuukausi vaaleista tullaan ulos näin voimakkaasti.

Onko työpäivän aikana ok ottaa alkoholia, Ylen toimittaja tiedusteli Lintilältä, joka linjasi, että työpäivän aikana ei käytetä alkoholia, mutta edustustehtävissä alkoholia sisältäviä juomia on voinut pöydässä olla.

– Viimeisimpänä oli meppejä vieraana ja silloin säätytalolla oli lounas ja myös viiniä tarjolla.

Entä ovatko läheiset ottaneet puheeksi Lintilän alkoholinkäyttöä, kysyi toimittaja.

– Ei. Itse asiassa enemmänkin tämä on kaikille tullut yllätyksenä. Äsken taksi, jolla tulin tänne, niin kaveri on naapurini ja sanoi, että hän kyllä luki vasta lehdestä, että tällaista olisi ja että hän ei jaksaisi tätä uskoa, koska olet kuitenkin aamusta lenkillä.

Miltä tuntuu kohdata ihmisiä nyt vaalikiertueella?

– Se, että pääsee keskustelemaan asioista ihmisten kanssa, se on tällä hetkellä minulle voimaannuttava kokemus.

Vaasan vaalipiirissä on Mika Lintilän lisäksi kolme muuta keskustan kansanedustajaa. Ilkka-Pohjalaisen jutussaAntti Kurvinen, Pasi Kivisaari ja Mikko Savola antavat tukensa Lintilälle ja torppaavat syytökset vaalipiirin sisäisestä pelistä.

– Minun on vaikea uskoa, että tämä tulisi keskustan sisältä. Vaalien läheisyys vie ajatukset siihen suuntaan, että kyseessä on ajojahti, kuten Vanhanenkin totesi. Tarvitsemme toisiamme sekä valtakunnallisesti että Vaasan vaalipiirissä, Pasi Kivisaari sanoo.

– Olisi täysin hyödytöntä yrittää pudottaa joku pois sisäisesti. Tarvitsemme kaikki äänet, Mikko Savola puolestaan toteaa.

Antti Kurvinen pitää tilannetta ajojahtina, joka on hänen mukaansa kosto koronapolitiikasta.

– Nämä puheet ovat erittäin valitettavia ja tulevat hallituskumppaneilta, mutta eivät missään nimessä keskustasta. Kyseessä on kosto siitä, kun Lintilä puolusti elinkeinoelämää ja vaali yritysten tukemista korona-aikana, Kurvinen sanoo.

Juttua päivitetty 7.3. klo 11.50: Lisätty tietoja Ilkka-Pohjalaisen jutusta.

