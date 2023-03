Energiakustannusten noususta kärsivät seurantalot voivat nyt hakea avustuksia, jaossa enintään 2,3 miljoonaa euroa

Suomen Kotiseutuliitto on avannut seurantaloille energia-avustusten haun. Mahdollisuus hakea energia-avustusta avautui, kun eduskunta myönsi tuelle määrärahan lisätalousarviossaan viime keskiviikkona.

Avustusten tarkoitus on turvata yhteisöllisessä käytössä olevien seurantalojen toimintaa energiakriisin aikana. Jaossa on enintään 2,3 miljoonaa euroa.

Energia-avustus on monille seurantaloille välttämätön pelastuspaketti. Sähkö- ja lämmityskustannusten nousu on koetellut seurantaloja ylläpitäviä yhteisöjä. Monessa tapauksessa talouden puskurit on jo kulutettu, sillä viime vuosien kokoontumisrajoitukset romahduttivat yhdistysten tulot.

– Monet talojen ylläpitäjät ovat suuressa ahdingossa. Halusimme sen vuoksi saada haun auki pikavauhtia. Se onnistui, kiitos opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa tehdyn tiiviin valmistelun ja hyvän yhteistyön, Kotiseutuliiton vs. toiminnanjohtaja Teppo Ylitalo sanoo.

Tukea myönnetään kohonneisiin energiakustannuksiin, jotka ovat syntyneet viime vuoden lokakuun alusta huhtikuun 2023 loppuun välisellä ajalla.

Tukea voivat saada esimerkiksi nuorisoseurat, työväenyhdistykset, kyläyhdistykset, maamiesseurat ja muut vastaavat yleishyödylliset yhteisöt. Kunnat, kuntayhtymät tai rekisteröimättömät yhteisöt eivät ole avustuskelpoisia.

Avustuksen kohteena olevan rakennuksen tulee olla vapaassa kansalaiskäytössä. Rakennuksessa tulee olla ainakin yksi suuri kokoontumistila ja sitä palvelevia yleisiä tiloja. Avustusta ei voida myöntää esimerkiksi vain rajatun kansalaispiirin käytössä oleville tai pelkästään kesällä käytettäville rakennuksille.

Energia-avustusta haetaan ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella. Hakuaika päättyy 11. huhtikuuta 2023 kello 16. Kotiseutuliiton hallitus tekee avustuspäätökset toukokuun aikana.

– Maksatusta voi hakea välittömästi päätöksen jälkeen selvityksen ja kuittien perusteella. Aktiivisimmat yhteisöt voivat siis saada avustuksen tilille jo ennen kesää, Kotiseutuliiton energia-avustuskoordinaattori Elina Vulli kertoo.

