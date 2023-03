Puolueet haluavat nyt toreille – Ismo Kunelius kertoo pääkirjoituksessaan, mikä on "se juttu" kevään eduskuntavaaleissa

Kevään eduskuntavaalien kampanjointi näkyy ja kuuluu katukuvassa.

Ennakkoäänestyksen alkuun on aikaa enää kolme viikkoa, joten asetelmia haetaan nyt kiihtyvällä tahdilla – ja nimekkäitä poliitikkoja liikkuu Kalajokilaaksossakin viikoittain.

Viikko sitten kirjoitin jo tällä palstalla lähestyvien vaalien merkityksestä Ylivieskalle sekä niistä askelmerkeistä, joilla Kalajokilaakso tämän kevään vaaleihin ponnistaa. Ennen ehdokashakemusten jättämistä tehdyssä pääkirjoituksessa laskeskelin, että pelkästään Ylivieskasta vaaleihin olisi lähdössä viisi ehdokasta.

Hakemusten jättämisen jälkeen tähän laskelmaan tuli vielä kaksi liberaalipuolueen ehdokasta lisää, joten näissä vaaleissa Ylivieskassa ei todellakaan ole pulaa ehdokkaista, kun eduskuntaan pyrkii peräti seitsemän ylivieskalaista.

Kalajaska ja Kalajokilaakso tekevät tänä keväänä ehdokkaista vaalijuttuja yhteisvoimin. Olemme päättäneet kysyä mielipiteitä muutamiin keskeisiin kysymyksiin molempien lehtien ydinalueen kansanedustajaehdokkailta.

Kysymyspatteri on lähtenyt viime viikolla sähköpostilla kaikille Ylivieskan, Alavieskan ja Sievin ehdokkaille, joiden antamia vastauksia julkaisemme ennen vaaleja sekä Kalajaskan että Kalajokilaakson printtilehdissä. Molemmilla lehdillä on ehdokkaille omat kysymyksensä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Netissä julkaisemme ehdokkaiden vastaukset omana juttusarjanaan.

Keskiviikon Kalajaskasta voi vielä tarkistaa, ketkä ovat ehdolla Oulun vaalipiirissä. Lisäksi kyselimme suurimpien eduskuntapuolueiden piiritoimistoilta, millaisista elementeistä kevään vaalien kampanjointi rakentuu. Vastauksista nousi esille se, että korona-aikojen jälkeen kaikki haluavat nyt toreille ihmisten pariin.

Digitaalinen maailma on tullut jäädäkseen, mutta on lohdullista, että puolueet eivät unohtaneet kansaa digiviidakkoon. Koronavuosien jälkeen ihmisten kohtaaminen on jälleen arvossaan.

Ismo Kunelius

ismo.kunelius@hillagroup.fi