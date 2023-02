Ylivieskan kaupunginjohtaja Maria Sorvisto pohtii kolumnissaan lähestyvän vaalikevään merkkejä



Tulossa on vaalikevät. Eduskuntavaalit käydään sunnuntaina 2. 4. 2023 ja ennakkoäänestysaika on 22. -28. 3. 2023. Kunnilla ja kaupungeilla on paljon vaalilakiin perustuvia velvoitteita vaalien järjestelyissä.