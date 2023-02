Toimintansa lopettanutta Jokipelastusta vaanivat miljoonaluokan palkkasaatavat – Kunnat varautuvat pahimpaan ja tekevät varauksia mahdollisesti laukeavien palkkarästien maksuun: "Jos korvaukset eivät realisoidu, varaukset palautetaan", Ylivieskan talousjohtaja Joona Yliluoma lohduttaa kuntia



Jokilaaksojen pelastuslaitoksen toiminta on siirtynyt Pohteelle, mutta sillä on edelleen käynnissä useita riita-asioita vanhoista palkkasaatavista. Niitä on laitettu vireille aivan viime aikoina lisää ja Jokilaaksojen pelastuslaitoksen isäntäkunnassa Ylivieskassa lasketaan, että vaatimusten yhteissumma nousee ilman viivästyskorkoja ja asianajajien palkkioitakin jo 5,306 miljoonaan euroon.