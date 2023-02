Joko aika olisi kypsä senioritalolle? – Ismo Kunelius ruotii pääkirjoituksessaan Ylivieskan "ikuisuushanketta"

Pitkään keskusteluissa ollut senioritalon saaminen Ylivieskaan on jälleen noussut ajankohtaiseksi puheenaiheeksi.

Asiaa on puitu ja palloteltu pitkään, mutta varsinaista senioritaloa ei ole kaupunkiin vielä saatu. Kaupunki on kaavoittanut tarkoitukseen sopivan tontin jo vuosia sitten. Nyt kaupunki etsii tontille rakennuttajaa.

Keskiviikon Kalajaskan ja verkkolehden uutisaiheena on Ylivieskan senioritalo, joka on ollut tavalla tai toisella esillä jo pitkästi toistakymmentä vuotta. Asia on jälleen ajankohtainen, kun kaupunki on pistänyt senioritalolle kaavoittamansa tontin avoimeen hakuun.

Kaupunki hakee tontille toteuttajaa ARA-vuokratalolle, mikä tarkoittaa valtion tuella rakennettuja vuokra-asuntoja. Kilpailutettavalle tontille on määrä rakentaa senioriasumiseen suunniteltuja esteettömiä vuokra-asuntoja, joiden lisäksi rakennuksessa on oltava ikääntyvien palveluihin tai toimintaan liittyviä osia; esimerkiksi yhteinen kokoontumistila.

Vaihtoehtoja on monenlaisia, sillä kaavan puitteissa paikalle voi rakentaa 2–5-kerroksisia taloja. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen eli ARA:n mahdollinen mukaantulo merkitsisi maltillista vuokraa sekä rakennuttajalle kaupungin yleistä markkinahintaa halvempaa tonttia.

Senioritalosta on tehty vuosien saatossa useitakin kyselyjä, joiden perusteella ylivieskalaisilla ikäihmisillä on kiinnostusta tämäntyyppiseen asumiseen. Senioritalo ei ole palvelutalo. Kyse on pikemminkin senioriasumiseen tarkoitetuista esteettömistä asunnoista, joiden yhteyteen tulee sellaisia tiloja, joihin voidaan esimerkiksi tilata erilaisia palveluja. Eli varsinaista henkilökuntaa ei yleensä ole.

Kalajaskan tekstaripalstallakin on viime aikoina vilahdellut usein toiveita senioritalosta. Vastaavaa palautetta on saanut myös kaupunki.

Näistä toiveista ja kansalaispalautteesta päätellen Ylivieskan kokoisessa kaupungissa olisi tilausta senioritalolle. Sen toteutuminen vaatii yhä useiden palasten loksahtamista kohdalleen, mutta ainakin paikka on hyvä ja aikakin voisi olla kypsä asialle.

Ismo Kunelius

ismo.kunelius@hillagroup.fi