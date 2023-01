"Tarttis tehä muutos poistamalla turha byrokratia, ja annettava metsänomistajalle päätösvalta omaisuudestaan, jotta oman metsän hyvään tuottoon tähtäävä toiminta olisi mahdollista", sanailee Jaakko Jukkola lukijoiden palstalla



Sanan valta Viime päivinä on uutisissa näkyvästi kerrottu siitä, kuinka avohakkuun jäljiltä tulleisiin aukkoihin saatuja istutusmetsiä on kauttaaltaan harvennettu liian harvaksi, mikä on johtanut muitten ongelmien lisäksi alituottoisuuteen. No ensiksi herää kysymys siitä, miksi metsänomistajat määrätään tekemään tietynlaista hakkuuta – eikö päätösvalta kuulu isännälle, joilla viimevuosikymmeninä on aina tavoiteltu aukkohakkuuta etenemällä siihen alaharvennuksen kautta ja aukkohakkuusta kieltäyviä on rauhoituksin, sekä käräjätuomioitten kautta rangaistu.