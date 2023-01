"Sota Euroopassa on nostanut turvallisuusajattelun poliittiseen keskiöön", kirjoittaa Pasi Backman lukijoiden palstalla



Pasi Backmanin mielestä kaupan kilpailua on lisättävä ja tuottajan asemaa parannettava.

Sanan valta Sota Euroopassa on nostanut turvallisuusajattelun poliittiseen keskiöön. On hyvä, että Suomi on tiellä kohti läntisen arvoyhteisön puolustusliittoa NATOa.