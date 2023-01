Kyläkammari Sievissä on arjenkohtaamispaikka: "Tähän on helppo tulla ja tilaa on juuri sopivasti, että toiminta pystytään pitämään yllä vapaaehtoisten voimin"



Kyläkammarin ja Kirppiksen tilat ovat sopivan pienet, mutta sinne mahtuu silti hyvin eri osastoja, joista saattaa löytyä aarre, josta toinen on luopunut, Kaarina Torvi ja Tuula Korhonen kertovat.

Vuonna 2005 Sieviin perustettu Kyläkammari on edelleen voimissaan ja toiminta on aktiivista. Kyläkammarin äiti Tuula Korhonen toivoi aikoinaan ideaa esittäessään, että arjen kohtaamispaikka saataisiin juurrutettua Sieviin pysyvästi.