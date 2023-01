Joko vihdoin on biokaasun aika Raudaskylällä? – Kolmen maatilan yhteisyritys on tekemässä kylälle biokaasulaitosta ja autojen tankkausasemaa. Vastaavia hankkeita on viritelty kylällä liki neljännesvuosisata.



Ojasaaren Biokaasu Oy:n osakkaisiin kuuluvat Juha Pylväs, Mika Lähdemäki, Leevi Hannula ja Esko Lähdemäki kertovat, että biometaania myydään liikennepolttoaineeksi autoilijoille ja kuljetusliikkeille. Laitoksen mädätysjäännös hyödynnetään kierrätysravinteena Ojasaaren Biokaasu Oy:n omistajien pelloilla.

Joko nyt aika olisi kypsä sille, että Ylivieskan Raudaskylälle nousisi energiaa tuottava biokaasulaitos? Ylivieskan ja Nivalan välissä sijaitsevalla kylällä on ollut monenlaisia biokaasuun liittyviä viritelmiä lähes neljännesvuosisadan ajan, mutta syystä tai toisesta ne ovat jääneet suunnittelun asteelle.