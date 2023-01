Ylivieskalle näkyvyyttä tärkeässä asiassa – "Varmasti on tapahtunut kehitystä parempaan suuntaan, mutta ongelmiakin on riittänyt", kirjoittaa Ismo Kunelius koulurauhasta, joka julistetaan tänä vuonna Ylivieskassa

Ylivieska pääsee tänä vuonna suomalaisen koulumaailman keskiöön, kun seuraava lukukausi alkaa ensi elokuussa.

Lukuvuoden 2023–2024 koulurauha julistetaan 23. elokuuta Ylivieskasta. Tilaisuudesta lähetetään myös suora striimi.

Koulurauha-ohjelma on Suomessa kehitetty malli, jonka tavoitteena on rakentaa psyykkisesti, fyysisesti ja sosiaalisesti turvallinen koulupäivä ja kouluvuosi.

Ensimmäisen kerran koulurauha julistettiin 1990 Turussa. Sittemmin koulurauhapaikkakunta on vaihtunut vuosittain. Paikkakunnalla nimetään koulurauhakoulut, joiden oppilaat suunnittelevat porukalla koulurauhatapahtuman sekä aineistoa koko vuoden kestävään työhön. Oppilaat myös kirjoittavat vuosittaisen koulurauhan julistustekstin ja valitsevat lukuvuodelle teeman.

Eikä tässä puhuta pelkästään koulujen tehtävästä, sillä kyseessä on Mannerheimin Lastensuojeluliiton, Poliisihallituksen, Opetushallituksen, Folkhälsanin ja Suomen Vanhempainliiton yhteinen ohjelma, jonka tavoitteena on kouluyhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen.

Tänä vuonna viestikapula siirtyy Ylivieskaan. Sosiaalisessa mediassa on jo kerrottu, miten Ylivieskan nuorisotalolla on käynyt kova kuhina, kun koulurauhan työryhmän oppilaat ovat kokoontuneet suunnittelemaan ensi lukuvuotta.

Ylivieskan koulurauhatyöryhmässä on oppilaita Taanilan, Kaisaniemen, Raudaskosken ja Ojakylän kouluista. Ruotsinkielisenä kouluna mukana on oululainen Svenska Privatskolan i Uleåborg.

Koulurauha on siis julistettu Suomessa yli 30 kertaa. Varmasti tuona aikana on tapahtunut kehitystä parempaan suuntaan, mutta ongelmiakin on riittänyt. Sitä ei käy kiistäminen.

On selvää, että pelkät julistukset ja hyvä tahto eivät riitä takaamaan kaikille rauhallista ja tasapainoista kouluelämää. Edelleenkin vaaditaan alan ammattilaisilta tarkkoja tuntosarvia ja nopeaa puuttumista epäkohtiin.

Usein voi käydä myös niin, että koulurauhan kannalta ongelmalliset oppilaat ovat niitä, jotka eivät ole aktiivisesti mukana suunnittelemassa lukuvuoden teemaa ja koulurauhatyötä.

Kaikki työ kiusaamisen nujertamiseksi on tarpeen. Mitä enemmän tässä työssä on mukana koulujen väkeä, sen parempi. Tässä mielessä Ylivieska on tänä vuonna tärkeässä valtakunnallisessa näyteikkunassa. Tilanteesta kannattaa ottaa kaikki hyvä talteen.

Ismo Kunelius

ismo.kunelius@hillagroup.fi