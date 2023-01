Sievi näyttää vihreää valoa aurinkovoimapuistoille – Kunnanjohtajan mukaan aurinko- ja tuulivoima tukevat toisiaan: "Kesäaikana on eniten valoa ja se on taas on tuulen puolesta heikointa aikaa"



Sievin kunnanjohtaja Kai Korhonen näyttää vihreää valoa aurinkopuistoille, jotka hänen mukaansa tukevat tuulivoimapuistoja.

Jenni Kankaanpää Seudun kehitysyhtiö NIHAK kertoo tiedotteessaan, että se on ensimmäisenä Suomessa selvittänyt aluetasolla energiayhtiöiden ja maanomistajien kiinnostusta aurinkovoimapuistojen rakentamiseen. Viime syksynä tehty kartoitus on osoittanut, että alueella on merkittävä määrä aurinkoenergian investoinneille soveltuvia alueita.