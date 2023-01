"Akustiikasta kasvoi kaupungin vetovoimakeskus" – Ismo Kunelius ottaa pääkirjoituksessaan kantaa Ylivieskan kulttuurikeskuksen 20-vuotiseen historiaan

Kalajaska kirjoittaa keskiviikkona Ylivieskan Kulttuurikeskus Akustiikasta. Juttu on luettavissa samana päivänä myös verkkolehdestä.

Syynä Akustiikan esille nostamiseen on se, että kyseinen kulttuuritalo viettää juhlavuottaan. Tänä vuonna tulee täyteen 20 vuotta Akustiikkaa.

Varsinainen syntymäpäivä ei ole aivan näillä hetkillä, sillä Akustiikka otettiin käyttöön helmikuussa 2003. Virallisemmin avajaisia vietettiin maaliskuussa.

Ihan helpolla kaupungin kulttuurikeskus ei noussut Päivärinnan koulun kupeeseen. Asiasta väännettiin kättä kymmeniä vuosia. Välillä talon rakentaminen oli varsin lähellä jo nykyisen valmistumista aiemminkin, mutta hanke sai kerta toisensa jälkeen siirtyä eteenpäin kaupungin suunnitelmissa.

Kulttuurikeskuksen syntyyn liittyviä uutisia selaillessa on helppo palauttaa mieleen se väännön määrä, jota kulttuuriväki sai Akustiikan eteen tehdä.

Peruskiven muuraustilaisuudessa silloinen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Kaija-Maija Perkkiö totesi Kalajokilaakson uutisen mukaan, että Akustiikan rakentamisen myötä oli toteutumassa 30-vuotinen unelma, joka oli matkan varrella moneen otteeseen vesittynyt ja siirtynyt epämääräiseen tulevaisuuteen.

Näinhän se meni.

Kulttuuritalosta puhuttiin pitkään, sillä vastustajiakin riitti. Aiheesta käytiin vilkasta keskustelua Kalajokilaakson yleisönosastolla, ja rakentamista vastustaneet nostivat useimmiten esille rahan sekä epäilyt käyttökustannusten kalleudesta. Eikä päätös ollut kaupunginvaltuustossakaan yksimielinen, mutta jo silloin ilmapiiri oli sellainen, että aika oli viimein kypsä kulttuurikeskukselle.

Kun tämä joidenkin kirjoittajien pelkäämä "kulttuuripalatsi" on nyt palvellut paikallaan 20 vuotta, voidaan todeta, että siitä on kasvanut merkittävä ja monipuolinen tapahtumapaikka, joka kokoaa väkeä hyvinkin laajalta alueelta. Vetovoimaisimpia esiintyjiä on seurattu Ylivieskaan satojen kilometrien päästä, ja liikkuva väki pakkaa jättämään tuloja myös muualle kuin pelkästään Akustiikkaan.

Lisäksi hyvin hoidettu kulttuurikeskus on tehnyt hyvää kaupungin imagolle. Eli kaikkien näiden vuosien jälkeen voi sanoa, että kulttuuriväen taistelu todellakin kannatti.

Ismo Kunelius

